На 473-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 11 июня (время московское).

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Площадь территорий, затопленных после прорыва плотины Каховской ГЭС, сократилась со 139 до 77,78 квадратных километра, сообщила Херсонская областная военная администрация. Средний уровень затопления составляет 4,07 метра. В течение субботы, 10 июня, вода отошла из трех сел Бериславского района - Николаевки, Львово и Ольговки. На правом берегу Днепра подтопленными остаются 32 населенных пункта, на оккупированных территориях - 14 населенных пунктов, сообщили украинские власти. "Понемногу осушаются пути между деревнями, однако не всеми еще можно пользоваться", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ заявило о сбитом украинском Су-25

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Минобороны России заявило, что в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области средствами противовоздушной обороны был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Украинская сторона о сбитом штурмовике не сообщала.

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Никаких предпосылок и оснований для переговоров с Украиной нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Практически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет, более того сейчас нет какого-то фундамента хотя бы хлипкого для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: а) нежелание режима; б) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев, можно, наверное, так сказать, без каких-то дипломатических экивоков", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-1". Когда был сделан комментарий, не уточняется.

ЧВК "Вагнер" отказалась подписывать контракты с Минобороны РФ

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его группировка не будет подписывать контрактов с Минобороны России. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все "добровольческие отряды", которые находятся на фронте в Украине, должны до 1 июля заключить контракты с ведомством.

Пригожин в ответ заявил, что "Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями" и его указы не распространяются на ЧВК "Вагнер". По словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" "органично встроена в общую систему" российских сил, подчиняется "интересам РФ и верховному главнокомандующему" и согласует свои действия с генералом Сергеем Суровикиным.

Зеленский ввел санкции против судей Конституционного суда РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 178 человек, в том числе против сотрудников Конституционного суда России. Указ опубликован на сайте украинского президента. Под санкции попали, в частности, председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, его заместитель Сергей Маврин, а также восемь судей КС: Андрей Бушев, Сергей Казанцев, Лариса Красавчикова, Гадис Гаджиев, Сергей Князев, Николай Мельников, Людмила Жаркова и Александр Кокотов. Ограничения предусматривают блокировку активов, запрет на ведение торговых операций и вывод капитала из Украины.

Хроника событий 11 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 июня 14.00 - 23.59 >>>

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