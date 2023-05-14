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Вид на Бахмут с воздухаФото: Libkos/AP Photo
КонфликтыУкраина

Минобороны РФ заявило о гибели двух полковников под Бахмутом

Даниил Сотников
46 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 мая.

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На 445-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 14 мая (время московское).

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В Минобороны России сообщили о гибели двух кадровых военных высшего офицерского состава в районе Бахмута: командира 4-й мотострелковой бригады полковника Вячеслава Макарова и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко. Как утверждают в ведомстве, они находились на передовой и лично руководили боем. 

Евгений Бровко, сообщает ведомство, получил "множественные осколочные ранения" во время отражения одной из атак в Бахмуте, а Макаров оказался "тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя".

Хроника событий 14 мая 00.00 - 13.59 >>>

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