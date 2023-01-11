Минобороны РФ: В Соледаре продолжаются бои

На 322-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 11 января (время московское).

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Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии строгого режима мобилизованного Александра Лешкова, толкнувшего офицера в ходе спора в подмосковном учебном центре "Патриот". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Об инциденте, из-за которого было возбуждено уголовное дело, стало известно в ноябре. В интернете появилась видеозапись конфликта между мобилизованными и их командованием, в ходе которого один из призывников толкнул офицера в грудь.

Мужчину признали виновным в насильственных действиях в отношении начальника в период мобилизации (часть 3 статьи 334 УК). Приговор вынесли еще 16 декабря 2022 года.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал бои за Бахмут и Соледар во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Он подчеркнул, что ожесточенные бои вокруг городов "продемонстрировали мужество украинских сил и жизненную важность усиления военной поддержки Украины". "В этот ключевой момент войны мы должны сделать еще больше и еще быстрее", - сказал Столтенберг.

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал во Львов. "Начал свой визит во Львов с самого важного - чествования памяти украинских воинов. Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!" - написал он в Telegram-канале.

Во Львове Зеленский обсудил с военными ситуацию с безопасностью в северо-западных областях Украины. "Обсудили охрану государственной границы, оперативную обстановку на границе с Республикой Беларусь, контрдиверсионные мероприятия на этих территориях. Мы понимаем, что кроме мощных заявлений, ничего мощного мы там не видим, но тем не менее мы должны быть готовы и на границе, и в регионах", - заявил президент.

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Российские войска второй раз за сутки обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко. В результате удара тяжелой артиллерии по городу Марганцу был ранен 26-летний местный житель. При обстреле повреждены дома.

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Минобороны России в своей ежедневной сводке сообщило, что в Соледаре продолжаются бои. "Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе", - заявили в ведомстве.

Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения наемников взяли под контроль всю территорию Соледара. При этом он отмечал, что в штурме города "не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер"". Представители администрации президента и Минобороны Украины заявили, что ожесточенные бои за Соледар продолжаются.

Хроника событий 11 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 января 14.00 - 23.59 >>>

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