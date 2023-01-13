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Соледар, 11 января 2023 годаФото: Libkos/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Соледара

Жан Рофе
13 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 13 января.

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На 324-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 13 января (время московское).

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В связи с российским вторжением в Украину НАТО перебрасывает в Румынию из ФРГ самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS). Самолеты будут базироваться на аэродроме Отопень в 200 километрах от границы с Украиной для "усиления присутствия в регионе и мониторинга военной активности РФ", говорится в заявлении альянса. "Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории союзников", - отметила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. По ее словам, AWACS могут обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО. Как сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в военных кругах, речь идет о трех самолетах.

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Министерство обороны РФ заявило, что Соледар Донецкой области вечером 12 января перешел под контроль российских сил. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, установление полного контроля над Соледаром позволяет России отрезать пути снабжения ВСУ в Бахмуте, заблокировать и взять в "котел" оставшихся в городе украинских военных.

Украинская сторона пока не подтвердила этой информации. О захвате Соледара российские силы сообщали и ранее, однако позднее эти сведения опровергались.

Хроника событий 13 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 12 января 14.00 - 23.59 >>>

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