Россия сообщила о спасении 68 пассажиров с аварийного судна

В спасении терпящих бедствие участвовали фрегат" Адмирал Горшков" и сухогруз "Пижма", сообщило Минобороны РФ. Подавшее сигнал SOS судно Avalon шло под флагами ФРГ и Греции.

Российский военный корабль оказал помощь в спасении терпящих бедствие в Средиземном море, сообщило министерство обороны РФ в понедельник, 19 июня. "Сегодня ночью экипажами фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза "Пижма", спасены 68 пассажиров иностранного судна "Авалон", потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в российском военном ведомстве, "Адмирал Горшков", следовавший в сирийский Тартус, первым принял сигнал бедствия от судна яхтенного типа Avalon, шедшего под флагами Германии и Греции, после чего российские корабли изменили курс и "незамедлительно начали переход в район бедствия".

Бедствие на Средиземноморье

Пассажиры с Avalon были эвакуированы на сухогруз "Пижма", где им была оказана медицинская помощь, затем люди были доставлены в бухту остров Калимнос и переданы катерам береговой охраны Греции. В российском военном ведомстве не сообщили каких-либо деталей о национальности потерпевших и о характере аварии.

В прошлом "Адмирал Горшков" привлекался для испытания и применения гиперзвуковых ракет. По данным Marinetraffic.com, "Пижма" - сухогруз, зарегистрированный под российским флагом.

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