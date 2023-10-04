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В Минобороны РФ сообщили о ночных атаках десятков дронов

Евгений Жуков
4 октября 2023 г.

Российское Минобороны утверждает, что ночью сбит 31 беспилотник. По сведениям Astra, дрон атаковал войсковую часть в Брянской области.

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Украинский беспилотник (фото из архива)
Украинский беспилотник (фото из архива)Фото: Cover-Images/IMAGO

Министерство обороны России заявило утром в среду, 4 октября, что в течение минувшей ночи российскую территорию атаковали десятки украинских дронов. По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в трех приграничных областях - Белгородской, Брянской и Курской - 31 беспилотник самолетного типа.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков написал в соцсети "В контакте", что между 1.00 и 2.00 ночи над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами система ПВО сбила 19 "объектов". По предварительным данным, в результате атаки было повреждено административное здание в Белгороде, дом в селе Шишино Белгородского района и три автомобиля. О пострадавших Гладков ничего не сообщил.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил о ночной атаке дронов. По его словам, в области был сбит один БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Кроме того, утверждает Богомаз, несколько районов - Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский - были обстреляны кассетными боеприпасами, в результате чего есть "частичные разрушения" домов.

При этом российский Telegram-канал Astra пишет, что дрон атаковал войсковую часть № 55443 в Карачеве Брянской области - источники издания утверждают, что беспилотник самолетного типа упал там и взорвался около 3 часов. Власти Курской области пока никак не прокомментировали данные Минобороны о сбитых дронах. 

Украинская сторона пока также не прокомментировала эту информацию.

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