МО РФ: Пресечена попытка прорыва ВСУ в Курской области

Российские вооруженные силы пресекли попытку ВСУ прорваться вглубь Курской области, сообщается в сводке Минобороны РФ в воскресенье, 11 августа. По данным ведомства, активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь, которые находятся в Кореневском районе.

Кроме того, была "пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области", заявило Минобороны. Ранее местные власти сообщили, что украинские военные в ночь на воскресенье попытались зайти в Беловский район, находящийся по соседству с Суджанским, где со вторника продолжаются боевые действия.

Об этом, в частности, рассказал глава районной администрации Николай Волобуев. Он назвал ситуацию в районе "стабильной, но напряженной". "Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать. На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений", - написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Боевые действия в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. Активные бои идут в Кореневском и Суджанском районах. 10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Украинские власти официально не комментируют военные действия ВСУ в Курской области. Как рассказал агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, в операции задействованы "тысячи" украинских военных. По его словам, цель наступления - "растянуть" российские силы и "дестабилизировать" страну.