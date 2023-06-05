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Минобороны РФ предлагает оповещать о мобилизации через СМС

Дмитрий Вачедин
31 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 июня.

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Призывники в Омске
Призывники в ОмскеФото: Yevgeny Sofiychuk/TASS/dpa/picture alliance

На 468-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 6 июня (время московское).

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В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко. В области сработала система противовоздушной обороны, указали в региональной администрации. Позднее в военной администрации столицы добавили, что в Деснянском районе города зафиксировано падение обломков на проезжую часть, повреждение линии электропередачи троллейбусного сообщения и частично выбиты окна одного из магазинов, однако не указали, о каких именно фрагментах идет речь. Информация о пострадавших на момент публикации отсутствует.

Минобороны РФ предлагает оповещать граждан о мобилизации через СМС

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Министерство обороны России предложило оповещать мобилизованных о начале призыва через рассылку СМС. Проект соответствующего постановления опубликован на портале нормативных правовых актов. Ведомство предлагает отправлять уведомление о повестке от военкомата необходимо отправлять через личный кабинет портала "Госуслуги", через личный кабинет налогоплательщика, а также в виде короткого сообщения на номер телефона, указанный на "Госуслугах". Нововведения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации, объясняют авторы инициативы.

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За минувшие сутки российские войска совершили 27 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 94 взрыва и не сообщила о пострадавших, указав лишь, что в Великописаревской общине повреждены административное здание и линия электропередачи, а в Дружбинской общине - ЛЭП.

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ВСУ продолжили наступление на Южно-Донецком направлении, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе и задействовав новую бригаду в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное, следует из сводки министерства обороны России. Ведомство утверждает, что украинских военных удалось остановить, а также заявляет об уничтожении 8 танков Leopard. Украинская сторона не комментировала эту информацию.

Власти: Харьков попал под ракетный обстрел России

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Харьков попал под ракетный обстрел российских сил, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Предварительно, речь идет о ракетах комплекса С-300, добавил он. Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах города, информации о пострадавших пока не поступало, указал Синегубов. На местах взрывов работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, добавил мэр города Игорь Терехов.

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Украинские танкисты в районе Бахмута
Украинские танкисты в районе БахмутаФото: Libkos/AP PhotoZ/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих, подчеркнув, что те "дали за день именно те новости, которых мы ожидаем". "Бахмутское направление - молодцы, воины!" - заявил глава государства в вечернем видеообращении, не приведя подробности. Ранее заместитель министра обороны страны Анна Маляр указала, что Вооруженные силы Украины перешли в наступление на некоторых направлениях, а эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, где ВСУ двигаются "довольно широким фронтом".

Хроника событий 5 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 июня 00.00 - 13.59 >>>

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