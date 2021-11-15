Минобороны РФ внесло в список данных служебной тайны 813 пунктов

Министерство обороны России опубликовало проект приказа о сведениях, составляющих служебную тайну. Документ, размещенный на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 15 ноября, включает в себя перечень из 813 пунктов.

В частности, служебной тайной предлагается считать сведения, раскрывающие результаты ежедневного мониторинга военно-политической обстановки в мире, оперативного анализа и краткосрочных прогнозов появления угроз безопасности РФ и ее союзников. Сюда же отнесены сведения о состоянии аварийности и безопасности полетов российской военной авиации, а также о принадлежности личного состава органов военного управления, воинских частей и организаций к категории ветеранов боевых действий.

Кроме того, речь, идет о сведениях, раскрывающих организационную структуру и численность воинских частей и подразделений до отдельного батальона включительно, а также органов военного управления, соединений и воинских частей материально-технического обеспечения.

Поправки о служебной тайне внесены в закон "Об обороне" в июне

Как отмечает интернет-портал "Медуза", в список вошли почти все виды информации о деятельности министерства обороны РФ, которые не составляют государственной тайны. В июне текущего года в закон "Об обороне" были внесены поправки, касающиеся служебной тайны. За разглашение служебной тайны КоАП предусматривает штраф до 5000 рублей.

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