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Мост в ХерсонеФото: Sergei Bobylev/ITAR-TASS/IMAGO
КонфликтыУкраина

Минобороны РФ объявило о начале отвода войск в Херсоне

Даниил Сотников
26 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 ноября.

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На 260-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 10 ноября (время московское).

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Правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад о насильственном перемещении и депортации мирных жителей с территорий Украины, занятых российскими войсками. Для подготовки доклада Amnesty International опросила 88 мирных жителей Украины, 48 из которых до войны жили в Мариуполе.

Действия оккупационных властей правозащитники назвали военными преступлениями, которые "следует квалифицировать и расследовать как преступление против человечности". Авторы доклада подчеркивают, что в ходе насильственного перемещения жителей Украины из оккупированных территорий дети оказывались разлученными со своими семьями. Кроме того, вынужденных переселенцев подвергали унизительным процедурам проверки. По словам переживших, эта так называемая фильтрация часто сопровождалась жестоким обращением и пытками.

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Минобороны России объявило о начале отвода российских войск в Херсоне на левый берег Днепра. "Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом", - заявил представитель ведомства Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга.

Хроника событий 10 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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