Минобороны РФ: Над Белгородом сбиты 13 снарядов РСЗО

Власти Белгородской области сообщают о пострадавших от обстрелов. Минобороны уверяет, что снаряды были сбиты ПВО.

Белгород и область вечером в пятницу, 29 декабря, подверглись обстрелу со стороны Украины, есть повреждения строений, а также погибший мирный житель и пострадавшие. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, ПВО в Белгороде "сбила несколько воздушных целей на подлете к городу". В результате этого были повреждены десять частных жилых домов и два автомобиля, а также системы водообеспечения в одном из районов города.

Кроме того, при обстреле пострадали четверо мирных жителей, среди которых - 10-летний ребенок. Еще один житель региона погиб после "прямого попадания" снаряда в его дом, заявил Гладков.

Местные жители также опубликовали в Telegram-каналах фото с предположительными последствиями атаки. Среди них - повреждения мостовой на одной из улиц города, выбитые стекла в квартирах и вероятные осколки снарядов, упавшие в городе.

Минобороны РФ заявляет, что силы ПВО сбили все снаряды над Белгородом

Информацию об обстреле Белгородской области в своем Telegram-канале подтвердило Министерство обороны РФ. Согласно заявлению ведомства, снаряды были запущены из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Ведомство заявляет, что российские средства ПВО сбили над городом 13 снарядов, а попытка Киева "совершить террористическую атаку" была "пресечена".

Сообщение Минобороны РФ об успешной работе систем ПВО в регионе опровергает заявление Гладкова о "прямом попадании" снаряда в жилой дом.

Губернатор Брянской области сообщил об атаке БПЛА

На протяжении вечера 29 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз также заявлял о пресеченных в регионе воздушных атаках со стороны Украины.

В совокупности чиновник сообщил о девяти БПЛА самолетного типа, сбитых в разное время над несколькими районами области. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений ни в одном из этих случаев не было.

Власти Брянской, Курской и Белгородской областей систематически сообщают о воздушных атаках на регионы с начала войны РФ против Украины. При этом целями БПЛА и снарядов, пролетающих над приграничными областями РФ, могут быть объекты в других регионах. Так, в августе 2023 года после атаки на военный аэродром в Пскове, расположенный в 700 км от границы с Украиной, президент страны Владимир Зеленский заявил об успешной работе неназванного "украинского дальнобойного оружия". Кроме того, на протяжении 2023 года в Москве не раз при помощи БПЛА были атакованы различные объекты - в том числе и Кремль.

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