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Минобороны РБ заявило об уничтожении дронов над Беларусью

Александра Иванова
5 сентября 2024 г.

Telegram-каналы о Беларуси сообщают, что в воздушное пространство страны залетели БПЛА, которые Россия использует для атак на Украину. Эти дроны сбили средства ПВО.

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Иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (фото из архива)
Иранский дрон-камикадзе Shahed-136Фото: Middle East Images/picture alliance

"Факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами" был зафиксирован в ночь на четверг, 5 сентября. С таким заявлением выступил начальник Главного штаба ВС Беларуси - первый заместителя командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов.

В видеоролике, выложенном в Telegram пресс-службой Минобороны Беларуси, указывается, что "все цели-нарушители" были уничтожены средствами ПВО. Фролов ничего не говорит о происхождении дронов и их возможных целях.

Между тем ряд украинских и белорусских мониторинговых Telegram-каналов также зафиксировали появление БПЛА над Беларусью и высказали предположение, что речь идет о запущенных Россией по Украине иранских дронах Shahed.

Дроны над Гомелем

В частности, около 1.00 ночи 5 сентября Telegram-канал "Беларускi Гаюн" написал, что "над Гомелем падают сбитые шахеды". Позже той же ночью канал передал, что в воздух были подняты белорусские истребители - судя по всему, для уничтожения дронов. Утром 5 сентября авторы сообщили, что в граничащих с Украиной районах Гомельской области Беларуси военные ищут упавшие неразорвавшиеся ракеты, которые, очевидно, использовали для ударов по дронам.

В официальном Telegram-канале председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова поначалу никакой информации о дронах не было. Позже, утром 5 сентября, там перепостили заявление Минобороны РБ.

 

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