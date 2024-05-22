Минобороны предложило изменить границы РФ в Балтийском море

Нынешняя граница на Балтике не соответствует "географической обстановке", считают российские военные. В Швеции призвали не допустить превращения Балтийского моря в "игровую площадку" Путина.

Министерство обороны РФ предложило изменить границы России в Балтийском море путем обновления перечня точек, от которых отмеряется ширина полосы территориальных вод у материкового побережья и островов России в Балтийском море. Соответствующий документ во вторник, 21 мая, был опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов .

Как указали в ведомстве, нынешний перечень координат был утвержден 15 января 1985 года "по морским навигационным картам мелкого масштаба" и требует изменений, поскольку не соответствует "современной географической обстановке".

"Прямые исходные линии в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию РФ, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод", - пояснили в Минобороны, добавив, что действующий перечень "не учитывает практику установления прямых исходных линий других государств".

Изменение прохождения госграницы РФ

Минобороны предложило установить систему прямых исходных линий в восточной части Финского залива и в районе Балтийска и Зеленоградска. Это изменит прохождение госграницы в акватории Балтийского моря и позволит использовать ее в качестве внутренних морских вод, добавили в ведомстве. В то же время в проекте отсутствует приложение с новым перечнем координат таких точек, которое отражало бы госграницу.

Росреестру поручено учесть изменения госграницы России в Балтийском море, а МИД России - сдать на хранение генеральному секретарю ООН копии скорректированных и переизданных карт. Ожидается, что изменения вступят в силу в январе 2025 года. В настоящее время проект находится на стадии общественного обсуждения.

Финляндия и Швеция обеспокоены

Финляндия призвала Россию соблюдать Конвенцию ООН по морскому праву. "МИД прорабатывает детали. Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств и об их пересмотре. Мы предполагаем, что Россия как участник Конвенции будет действовать соответствующим образом", - написала глава МИД Финляндии Элина Валтонен на платформе X в среду, 22 мая.

Угроза для острова Готланд

Со своей стороны главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден выразил обеспокоенность российскими амбициями в Балтийском море. "Я уверен, что (президент РФ Владимир. - Ред.) Путин положил оба глаза на остров Готланд . Цель Путина - установить контроль над Балтийским морем. Если Россия заблокирует Балтийское море, то это будет иметь гигантские последствия для нашей жизни - в Швеции и других странах балтийского региона. Мы не можем допустить этого. Балтийское море не должно превратиться в игровую площадку Путина, с которой он повергает страны НАТО в состояние страха и ужаса", - подчеркнул Бюден в интервью изданиям группы RND, обнародованном 22 мая.

По словам главкома шведской армии, Швеция, опираясь на Готланд, помогает другим странам НАТО на Балтике жить в безопасности. "Если же Путин вторгнется на Готланд, то он сможет угрожать странам НАТО с моря. Это будет конец для мира и стабильности в северном и балтийском регионах", - указал Бюден.

Он также предупредил об угрозе масштабной катастрофы, которую могут устроить на Балтике с помощью старых российских танкеров. "Россия могла бы устроить экологическую катастрофу у нас под носом и обставить это как аварию. Последствия для экологии были бы ужасающими", - считает собеседник RND. Но Россия может использовать старые танкеры и для войны против НАТО, допустил Бюден. Для России нет ничего удобнее, чем подкрасться к нам, замаскировав старые танкеры для прослушки наших коммуникаций, тайной перевозки чего-нибудь или подводного саботажа", - пояснил главком шведской армии.