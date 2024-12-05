Минобороны ФРГ: РФ превосходит Европу в производстве танков

Россия значительно превосходит Европу в производстве танков, заявил, выступая в четверг, 5 декабря, в бундестаге министр обороны Германии Борис Писториус(Boris Pistorius) . По его словам, военная угроза со стороны Москвы растет. "Россия полностью перевела ее экономику на военные рельсы и поставляет своим вооруженным силам от 1000 до 1500 танков ежегодно. Это примерно вдвое больше, чем у пяти крупнейших европейских стран, вместе взятых", - сказал Писториус. "Нам ясно: Россия представляет собой наибольшую угрозу нашей безопасности и останется таковой в обозримом будущем", - добавил он.

Три законопроекта правительства Германии

Правительство Германии внесло в бундестаг три законопроекта. Один из них направлен на повышение размеров денежного довольствия военнослужащих и гражданских служащих бригады бундесвера, которая будет дислоцирована в Литве. Второй документ регулирует правительственное соглашение между Берлином и Вильнюсом по вопросу размещения этой бригады. Третий законопроект вводит уголовную ответственность для бывших военнослужащих ФРГ, которые без предварительного разрешения властей Германии работают в пользу другого государства, например России или Китая.Такого закона пока еще не было, но он крайне необходим, - отметил Писториус.

Эскалация в Балтийском море

Ранее в интервью интервью радиостанции Deutschlandfunk Борис Писториус сообщил, что "в Балтийском море возросло присутствие российского военно-морского флота и гражданских судов". Он напомнил об участившихся инцидентах в Балтийском море, в результате которых дело доходит до предупредительных выстрелов в воздух и в воду. "Мы знаем это по временам холодной войны", - добавил глава Минобороны ФРГ.

В беседе с Deutschlandfunk он не стал разглашать детали обстрела немецкого военного вертолета российским судном, о котором днем ранее упоминала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). По мнению Писториуса, подробная информация о таких случаях не предназначена для широкой общественности.

"Мы осознаем стратегическое значение Балтийского моря для многих, включая Россию и Китай, в том числе в плане обхода санкций", - отметил министр обороны ФРГ. Он добавил, что Германия "имеет дело с гибридным методом ведения войны" из-за которого возникают "угрозы для инфрастуктуры".

Критика от оппозиции

Между тем эксперт по вопросам обороны в парламентской фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Флориан Хан (Florian Hahn) обвинил Писториуса в недостатке решительности и силы отстаивать такую позицию перед его собственной, правящей в Германии социал-демократической партией, а также перед канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

"Вы упустили возможность своевременно заказать технику и вооружения для новой бригады и вместо этого мародерите уже существующие части, чтобы оснастить бригаду в Литве как образцово-показательную, - заявил Хан. - В результате дислоцированные в Германии части, в особенности 1-я танковая дивизия, остаются безоружными, и это - почти три года спустя после нападения России на Украину".