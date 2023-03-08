В Беларуси разработают новую военную доктрину

На фоне глобальной геополитической напряженности Беларуси необходимы мероприятия по защите независимости и территориальной целостности от внутренних и внешних угроз, заявил Совбез страны.

Совет безопасности Беларуси поручил министерству обороны разработать новую военную доктрину "в связи с изменением военно-стратегической обстановки". Данное решение принято в связи с "эскалацией глобальной геополитической напряженности", в связи с чем необходимы "мероприятия в рамках стратегического сдерживания, направленные на защиту независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя от внешних и внутренних угроз", указывается в постановлении Совбеза, опубликованном в среду, 8 марта, на официальном правовом интернет-портале.

В постановлении предписывается привлечь к разработке концепции представителей научного и экспертного сообщества, провести ее общественное обсуждение на дискуссионных площадках, а также обеспечить широкое освещение в СМИ ее основных положений. После этого предполагается вынести новую военную концепцию на утверждение Всебелорусского народного собрания.

Действующая в настоящее время военная доктрина Беларуси была утверждена в июле 2016 года.

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