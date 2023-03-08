  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Дворец независимости Беларуси
Дворец независимости БеларусиФото: Alexander Shcherbak/dpa/picture alliance
ПолитикаБеларусь

В Беларуси разработают новую военную доктрину

Ольга Лебедева
58 мин. назад

На фоне глобальной геополитической напряженности Беларуси необходимы мероприятия по защите независимости и территориальной целостности от внутренних и внешних угроз, заявил Совбез страны.

https://p.dw.com/p/4ONdI

Совет безопасности Беларуси поручил министерству обороны разработать новую военную доктрину "в связи с изменением военно-стратегической обстановки". Данное решение принято в связи с "эскалацией глобальной геополитической напряженности", в связи с чем необходимы "мероприятия в рамках стратегического сдерживания, направленные на защиту независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя от внешних и внутренних угроз", указывается в постановлении Совбеза, опубликованном в среду, 8 марта, на официальном правовом интернет-портале.

В постановлении предписывается привлечь к разработке концепции представителей научного и экспертного сообщества, провести ее общественное обсуждение на дискуссионных площадках, а также обеспечить широкое освещение в СМИ ее основных положений. После этого предполагается вынести новую военную концепцию на утверждение Всебелорусского народного собрания.

Действующая в настоящее время военная доктрина Беларуси была утверждена в июле 2016 года.

Смотрите также:

Беларусь готовят к войне?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Украинцы укрепляют границу с Беларусью, опасаясь нового похода на Киев (31.01.2023)

Украинцы укрепляют границу с Беларусью, опасаясь нового похода на Киев (31.01.2023)

Как живут приграничные районы Украины в ожидании нападения со стороны Беларуси. Репортаж DW
Политика31 января 2023 г.03:17 мин.
external

"Народ Беларуси - наша надежда". Дебаты в бундестаге

"Народ Беларуси - наша надежда". Дебаты в бундестаге

Что говорили немецкие депутаты о белорусской оппозиции и режиме Лукашенко?
Политика3 февраля 2023 г.07:06 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Глава ООН Антониу Гутерриш

В Киев прибыл генеральный секретарь ООН Гутерриш

Конфликты37 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лия Ахеджакова

Ахеджакова собирается издать письма любви

Ахеджакова собирается издать письма любви

Культура16 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Расстрелянный боец опознан. Венедиктов и коррупция. DW Шоу

Расстрелянный боец опознан. Венедиктов и коррупция. DW Шоу

Политика17 ч. назад59:19 мин.
Карикатура - карикатурный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков стучит шваброй в потолок и говорит: "Мы не признаем ваш потолок!"

Потолок цен на российскую нефть: кто это снизу постучал?

Потолок цен на российскую нефть: кто это снизу постучал?

Политика17 ч. назад
В порт Шанхая прибыл очередной контейнеровоз с товарами из Европы

IW: Китай сильно зависит от Запада, санкции для него опасны

IW: Китай сильно зависит от Запада, санкции для него опасны

Экономика и бизнес6 ч. назад
Бои за Бахмут, 16 февраля 2023 года

"Слава Украине!": что известно о расстреле пленного

"Слава Украине!": что известно о расстреле пленного

Конфликты15 ч. назад
РСЗО "Град" украинской армии

Поставки ракет из Сербии в Украину: что говорят в Белграде

Поставки ракет из Сербии в Украину: что говорят в Белграде

Политика18 ч. назад
На главную страницу