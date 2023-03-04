Минкульт Украины усилит контроль за выездом артистов

На 375-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 5 марта (время московское).

СМИ: В Запорожье прогремел взрыв

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В Запорожье прогремел взрыв, сообщили в Telegram корреспонденты телеканала "Суспильне", сопроводив запись комментарием "оставайтесь в укрытиях". Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также написал в Telegram о взрыве в 23.17 (00.17 мск). В Запорожской областной военной администрации в Telegram призвали оставаться в безопасных местах до завершения тревоги и не распространять фото- и видео материалы.

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Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины вместе с правоохранительными органами инициирует усиление ответственности за нарушение правил выезда из страны и возвращения в нее мужчин призывного возраста. Об этом сообщили 4 марта в МКИП. Комментарий последовал после слов украинского стендап-комика Андрея Щегеля. Тот заявил, что выехал в Турцию после получения трех повесток в Украине. "Указанное лицо, нарушившее предоставленное ему право выезда за границу, находилось в составе группы, которой было предоставлено временное разрешение", - отметили в МКИП. "Действия комика недопустимы в условиях военного положения", - подчеркнули там, добавив, что ситуация будет взята под контроль правоохранителей.

Хроника событий 4 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 марта 00.00 - 13.59 >>>

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