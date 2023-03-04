  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Погранпереход на границе Польши и Украины
Погранпереход на границе Польши и Украины (фото из архива)Фото: Leon Kügeler/BMEL/photothek/picture alliance
КонфликтыУкраина

Минкульт Украины усилит контроль за выездом артистов

Екатерина Венкина
59 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 марта.

https://p.dw.com/p/4OFp9

На 375-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 5 марта (время московское).

СМИ: В Запорожье прогремел взрыв

++01.20++

В Запорожье прогремел взрыв, сообщили в Telegram корреспонденты телеканала "Суспильне", сопроводив запись комментарием "оставайтесь в укрытиях". Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также написал в Telegram о взрыве в 23.17 (00.17 мск). В Запорожской областной военной администрации в Telegram призвали оставаться в безопасных местах до завершения тревоги и не распространять фото- и видео материалы.

++00.15++

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины вместе с правоохранительными органами инициирует усиление ответственности за нарушение правил выезда из страны и возвращения в нее мужчин призывного возраста. Об этом сообщили 4 марта в МКИП. Комментарий последовал после слов украинского стендап-комика Андрея Щегеля. Тот заявил, что выехал в Турцию после получения трех повесток в Украине. "Указанное лицо, нарушившее предоставленное ему право выезда за границу, находилось в составе группы, которой было предоставлено временное разрешение", - отметили в МКИП. "Действия комика недопустимы в условиях военного положения", - подчеркнули там, добавив, что ситуация будет взята под контроль правоохранителей.

Хроника событий 4 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 марта 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Российский танк в Риге и протестные митинги (26.02.2023)

Российский танк в Риге и протестные митинги (26.02.2023)

Напротив российского посольства в Латвии установили уничтоженную украинской армией боевую машину. Там же в Риге организовали выступления против войны.
Конфликты26 февраля 2023 г.02:34 мин.
external

Действительно ли в Германии отменяют Чехова, Достоевского и Тургенева? (27.02.2023)

Действительно ли в Германии отменяют Чехова, Достоевского и Тургенева? (27.02.2023)

С началом войны в Украине Россия оказалась практически изолированной на политической сцене, чего не сказать о сцене театральной. Да, в самом начале были перекосы, которые сразу подхватили российские медиа и растиражировали до гротеска, но от русской культуры никто на Западе не отказывается. Примеры тому - в нашем репортаже из Берлина.
Культура27 февраля 2023 г.04:52 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Погранпереход на границе Польши и Украины

Минкульт Украины усилит контроль за выездом артистов

Конфликты59 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Олаф Шольц и Джо Байден в Вашингтоне (3 марта 2023 года)

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Политика12 ч. назад
Соосновательница "Международного Мемориала" Ирина Щербакова на вручении премии имени Марион Дёнхофф

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

История17 ч. назад
Флаги Украины и Эстонии в Таллинне

Выборы в Эстонии: изменит ли расстановку сил война в Украине

Выборы в Эстонии: изменит ли расстановку сил война в Украине

Политика20 ч. назад
На снимке с камеры видеонаблюдения на ЗАЭС 4 марта 2022 года видны взрывы на территории станции в результате обстрела

"Жуткое впечатление". Свидетель событий - о захвате ЗАЭС

"Жуткое впечатление". Свидетель событий - о захвате ЗАЭС

Конфликты20 ч. назад
Погрузка 155-миллиметровых снарядов для Украины

Новый пакет помощи Украине и иные события 373-го дня войны

Новый пакет помощи Украине и иные события 373-го дня войны

Политика3 марта 2023 г.
Российский флаг в Мали

"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке

"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке

Политика3 марта 2023 г.
На главную страницу