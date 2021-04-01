Минюст России пополнил список СМИ-"иноагентов" еще одной организацией

Министерство юстиции РФ включило общество с ограниченной ответственностью "Важные иноагенты" в перечень средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента". Об этом ведомство сообщило во вторник, 28 сентября. По его данным, в числе учредителей юрлица - журналисты расследовательского интернет-издания "Важные истории" Роман Шлейнов, Роман Анин и Олеся Шмагун, в конце августа попавшие в реестр СМИ-"иноагентов".

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. Законодательство обязывает СМИ-"иноагентов" в течение месяца после внесения в реестр учредить российское юрлицо для предоставления финансовой отчетности в Минюст.

Только в последние 5 месяцев в перечень "иноагентов" были включены интернет-издания "Медуза" и "Важные истории", телеканал "Дождь", а также несколько журналистов. Сотрудники СМИ не раз обращались к российским властям с призывом пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в России.

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