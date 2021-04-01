 Минюст России пополнил список СМИ-″иноагентов″ еще одной организацией | Новости из Германии о России | DW | 28.09.2021

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Россия

Минюст России пополнил список СМИ-"иноагентов" еще одной организацией

В числе учредителей ООО "Важные иноагенты" - журналисты расследовательского издания "Важные истории" Роман Шлейнов, Роман Анин и Олеся Шмагун. Минюст России ранее признал их СМИ-"иноагентами".

Участница протестов против закона о СМИ-иноагентах в Москве, август 2021 года

Участница протестов против закона о СМИ-"иноагентах" в Москве, август 2021 года

Министерство юстиции РФ включило общество с ограниченной ответственностью "Важные иноагенты" в перечень средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента". Об этом ведомство сообщило во вторник, 28 сентября. По его данным, в числе учредителей юрлица - журналисты расследовательского интернет-издания "Важные истории" Роман Шлейнов, Роман Анин и Олеся Шмагун, в конце августа попавшие в реестр СМИ-"иноагентов".

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. Законодательство обязывает СМИ-"иноагентов" в течение месяца после внесения в реестр учредить российское юрлицо для предоставления финансовой отчетности в Минюст.

Только в последние 5 месяцев в перечень "иноагентов" были включены интернет-издания "Медуза" и "Важные истории", телеканал "Дождь", а также несколько журналистов. Сотрудники СМИ не раз обращались к российским властям с призывом пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в России.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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