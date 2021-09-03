 Минюст РФ внес в список СМИ-″иноагентов″ еще 4 организации | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2021

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Россия

Минюст РФ внес в список СМИ-"иноагентов" еще 4 организации

Учредителями ООО "Альтаир 2021", "Вега 2021", "Главный редактор 2021" и "Ромашки монолит" являются журналисты, которых министерство юстиции России признало СМИ-"иноагентами".

Здание министерства юстиции России в Москве

Министерство юстиции РФ в пятницу, 3 сентября, внесло 4 организации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента". Учредителями этих юрлиц выступили журналисты, ранее попавшие в перечень "иноагентов".

Так, Максим Гликин зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью "Альтаир 2021". ООО "Ромашки монолит" создано Софьей Гройсман, Петром Маняхиным, Марией Железновой, Юлией Лукьяновой и Ольгой Чураковой. Учредителем ООО "Вега 2021" является Илья Рождественский, а Юлия Ярош создала ООО "Главный редактор 2021". Речь идет о "добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр", уточнили в ведомстве.

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. Законодательство обязывает СМИ-"иноагентов" в течение месяца после внесения в реестр учредить российское юрлицо для предоставления финансовой отчетности в Минюст.

Независимые СМИ предложили Путину поправки к закону об "иноагентах"

Только в последние 4 месяца в перечень "иноагентов" были включены интернет-издание "Медуза", телеканал "Дождь", интернет-издание "Важные истории", специализирующееся на журналистских расследованиях, а также несколько журналистов. Редакторы российских независимых СМИ обратились к президенту РФ Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко с требованием отказаться от действующего списка "иностранных агентов", а также внести поправки в законодательство об "иноагентах".

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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