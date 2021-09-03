Минюст РФ внес в список СМИ-"иноагентов" еще 4 организации

Министерство юстиции РФ в пятницу, 3 сентября, внесло 4 организации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента". Учредителями этих юрлиц выступили журналисты, ранее попавшие в перечень "иноагентов".

Так, Максим Гликин зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью "Альтаир 2021". ООО "Ромашки монолит" создано Софьей Гройсман, Петром Маняхиным, Марией Железновой, Юлией Лукьяновой и Ольгой Чураковой. Учредителем ООО "Вега 2021" является Илья Рождественский, а Юлия Ярош создала ООО "Главный редактор 2021". Речь идет о "добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр", уточнили в ведомстве.

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. Законодательство обязывает СМИ-"иноагентов" в течение месяца после внесения в реестр учредить российское юрлицо для предоставления финансовой отчетности в Минюст.

Независимые СМИ предложили Путину поправки к закону об "иноагентах"

Только в последние 4 месяца в перечень "иноагентов" были включены интернет-издание "Медуза", телеканал "Дождь", интернет-издание "Важные истории", специализирующееся на журналистских расследованиях, а также несколько журналистов. Редакторы российских независимых СМИ обратились к президенту РФ Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко с требованием отказаться от действующего списка "иностранных агентов", а также внести поправки в законодательство об "иноагентах".

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