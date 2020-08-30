Минюст ФРГ получил запрос РФ о правовой помощи по ситуации с Навальным

Министерство юстиции Германии 27 августа получило запрос российской стороны об оказании правовой помощи по делу, связанному с экстренной госпитализацией оппозиционера Алексея Навального, у которого подозревают возможное отравление. Это подтвердил представитель федерального ведомства, слова которого приводит в воскресенье, 30 августа, немецкое издание Welt am Sonntag.

Соответствующий запрос 27 августа на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и дополнительных протоколов к ней направила Генпрокуратура РФ. По словам ее представителя Андрея Иванова, обращение направлено в связи с доследственной "проверкой следственных органов МВД России по факту госпитализации" Навального, в настоящий момент проходящего лечение в ФРГ. Российская сторона попросила Берлин предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Навального.

Как уточняет Welt am Sonntag, если запрос будет удовлетворен, отвечать за сопряженные с этим процедуры будет Генеральная прокуратура Берлина.

BND: "Кремль действует все более дерзко"

Между тем бывший высокопоставленный сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) в беседе с изданием высказал мнение, что "покушение на отравление такого влиятельного политика, как Навальный, не может быть произведено без согласия президента РФ Владимира Путина". "Сложно себе представить, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) не знает, кто ответственен за отравление. Этот случай показывает, что Кремль действует все более дерзко", - считает он.

"Сначала необходимы конкретные результаты"

В свою очередь бывший государственный министр в ведомстве федерального канцлера Бернд Шмидбауэр (Bernd Schmidbauer), отвечавший при правительстве Гельмута Коля (Helmut Kohl) за координацию действий германских спецслужб, предостерег от скорого предъявления обвинений Москве. "Сначала должны быть получены конкретные результаты, прежде чем на Кремль будет возложена ответственность", - отметил он.

Шмидбауэр, в частности, коснулся ситуации с ядом из группы нервно-паралитических веществ "Новичок". Один из российских ученых еще в начале 1990-х годов предоставил германской Федеральной разведывательной службе образцы отравляющего вещества этого типа. Германская разведка предоставила образцы на исследование в шведскую лабораторию, а формулу передали позже дружественным разведкам тайно, не ставя в известность Россию. "Поэтому "Новичок" могут производить не только русские", - напомнил Бернд Шмидбауэр.

Бывший глава британской спецслужбы электронной разведки (Центр правительственной связи Великобритании - Government Communications Headquarters, GCHQ) сэр Дэвид Оманд также призвал соблюдать осторожность в оценках. "Слишком рано говорить, кто ответственен. У Навального, без сомнения, много врагов как за пределами, так и внутри Кремля", - полагает он.

Экстренная посадка самолета с Навальным в Омске

Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, на котором он вылетел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, Навального на скорой отвезли в больницу, госпитализировали в бессознательном состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, его могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту.

Лишь утром 22 августа политика после длительной задержки удалось доставить в Берлин. После того как эксперты клиники "Шарите" обнаружили у Навального признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) "настоятельно призвали" Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал власти РФ провести независимое расследование вероятного покушения на политика.

Генпрокуратура России 27 августа заявила, что не видит оснований для возбуждения уголовного дела в связи отравлением Навального, поскольку не найдено "каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении него".

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