Министерство юстиции ФРГ подтвердило допрос Навального в прокуратуре Берлина

Министерство юстиции ФРГ подтвердило, что известный российский оппозиционер Алексей Навальный был допрошен в прокуратуре Берлина в качестве "пострадавшего свидетеля". Допрос был проведен 17 декабря в рамках российского запроса об оказании правовой помощи, сообщил представитель германского Минюста в пятницу, 18 декабря. Накануне сам Навальный сообщил, что провел полдня в "германской прокуратуре".

По настоянию российского политика представители следственных органов РФ на допрос допущены не были. "Господин Навальный был отравлен в России, и он высказался категорически против присутствия российских следователей на его допросе", - пояснил представитель министерства юстиции ФРГ, добавив, что такая практика соответствует европейскому соглашению об оказании правовой помощи.

Он подчеркнул, что допрос Навального в прокуратуре Берлина не означает одобрения одного или нескольких российских запросов об оказании правовой помощи. Чиновник вновь озвучил официальную позицию федерального правительства и заявил: "Это преступление должно быть расследовано в России. Для этого необходимы следственные действия, соответствующие тяжести данного преступления. Вся необходимая для этого информация, включая пробы крови и ткани и куски одежды, находятся в распоряжении России".

Реакция правительства ФРГ на слова Путина

Правительство ФРГ отказалось комментировать слова, сказанные накануне президентом России Владимиром Путиным по делу об отравлении Навального. На обвинения в том, что Навального отравила "команда киллеров" из ФСБ, Путин ответил: если бы оппозиционера действительно хотели отравить, то "довели бы это до конца".

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на просьбу прокомментировать эти слова российского президента сообщил: "Эти высказывания говорят сами за себя, я не комментирую их".

Отравление Навального в Томске

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран-участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

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