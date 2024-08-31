Умеров: Увольнение командующего ВС ВСУ не связано с F-16

Увольнение командующего Воздушными силами (ВС) ВСУ Николая Олещука не связано с крушением истребителя F-16. Об этом в субботу, 31 августа, в интервью телеканалу CNN рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Я бы, наверное, сказал, что это ротация", - приводят слова министра журналисты. Он пояснил, что крушение F-16 и увольнение Олещука - "это два отдельных вопроса", которые он бы "не стал связывать на данном этапе". Он также назвал смерть пилота "прискорбной" и добавил, что в Украине расследуют произошедшее.

Увольнение командующего ВВС ВСУ Николая Олещука

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего ВС ВСУ Николая Олещука в пятницу, 30 августа. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства. Причина увольнения в документе не указана. Однако в вечернем видеообращении Зеленский, комментируя увольнение Олещука, отметил необходимость "усиливаться" на "командном уровне" и "беречь людей, беречь личный состав, беречь всех наших воинов".

Временно исполняющим обязанности командующего украинскими ВВС назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, который прежде возглавлял воздушное командование "Центр", сообщили в Генштабе ВСУ.

Потеря F-16 и критика в адрес ВСУ

За день до увольнения Олещука газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что первый переданный Украине истребитель F-16 разбился. В тот же день крушение самолета подтвердил Генштаб ВСУ. Там подчеркнули, что F-16 были задействованы для отражения ракетного удара со стороны России.

"Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет разбился в авиакатастрофе, пилот погиб", - сообщил украинский Генштаб в Telegram. В сообщении подчеркивалось, что "в ходе воздушного боя самолеты F-16 показали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты противника".

Высказывалась версия, что причиной катастрофы стала ошибка летчика. Однако депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что, по данным ее источников, F-16 был сбит дружественным огнем из установки Patriot, и обвинила Воздушные силы ВСУ в замалчивании происшествия. Олещук ответил, что детали крушения выясняются и сослался на секретность в условиях войны.