Ллойд Остин находится в Киеве с необъявленным визитом

Министр обороны США Ллойд Остин за две недели до президентских выборов в Соединенных Штатах в понедельник, 21 октября, прибыл с необъявленным визитом солидарности в Киев. "Я снова приехал в Украину, в четвертый раз в должности министра обороны, чтобы продемонстрировать, что США вместе с мировым сообществом продолжают поддерживать Украину", - написал он в своем микроблоге на платформе Х.

По сообщению Пентагона, Остин встретится с "украинским руководством" и подчеркнет "готовность США предоставить Украине ту помощь в сфере безопасности, в которой она нуждается, чтобы защититься от российской агрессии на поле боя".

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время настоятельно добивается от западных союзников снятия запрета на использование поставленных ими вооружений для нанесения ударов вглубь территории РФ. Он также требует незамедлительного приглашения Украины в НАТО.

Новых соглашений о военной помощи со стороны США не ожидается

Западные информагентства, ссылаясь на информированные источники, однако, отмечают, что новых соглашений в ответ на запросы Зеленского о военной помощи не ожидается. Не будет обсуждаться в ходе визита Остина в Киев и вопрос о снятии ограничений на использование американского оружия для ударов по целям в России.

Украина опасается сокращения американской военной помощи в случае переизбрания на пост президента США 5 ноября республиканца Дональда Трампа. Трамп уже неоднократно заявлял о намерении добиваться скорейшего прекращения войны в Украине, что, как полагают в Киеве, может означать, что Украине придется отказаться от большей части территорий, оккупированных Россией.

Ллойд Остин, комментируя шансы Трампа на переизбрание и возможность изменения курса на поддержку Украины, высказался сдержанно. "Я видел двухпартийную поддержку Украины в течение последних двух с половиной лет, и я ожидаю, что мы продолжим видеть двухпартийную поддержку со стороны Конгресса", - сказал он.