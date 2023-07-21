Писториус заверил Польшу в готовности НАТО и ФРГ защищать ее

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заверил Польшу в готовности Германии и НАТО при необходимости защитить ее восточную границу, сообщает агентство Reuters в пятницу, 21 июля. "Там, где польским партнерам требуется поддержка, они ее получат. Они - партнеры по НАТО и надежные союзники по НАТО, поэтому можно с уверенностью сказать, что мы готовы", - сказал Писториус на пресс-конференции со своей чешской коллегой по должности Яной Черноховой во время визита в Прагу.

Польша перебросила войска к границе с Беларусью из-за наемников ЧВК "Вагнер"

Ранее правительство Польши объявило, что увеличивает численность войск на востоке страны из-за присутствия наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси вблизи польской границы. Представитель правительства не уточнил, сколько именно польских военнослужащих будут передислоцированы, передает агентство PAP.

Накануне Минобороны Беларуси сообщило, что вооруженные силы этой страны проведут совместные тренировки с боевиками ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский" в 30 км от границы с Польшей. Секретарь польского правительственного комитета по безопасности Збигнев Хофман назвал эти совместные учения "несомненной провокацией". По его мнению, Варшава должна принимать в расчет возможные совместные российско-белорусские действия.

Путин назвал западные территории Польши "подарком Сталина"

Президент России Владимир Путин во время еженедельного заседания Совета безопасности 21 июля выступил с 10-минутной речью, заявив, что Польша "мечтает о белорусских и украинских землях", а Россия будет рассматривать атаку на Беларусь как агрессию против себя.

Путин также назвал западные территории Польши "подарком Сталина". "Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом, мы напомним", - заявил он, не пояснив, что имеет в виду.

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