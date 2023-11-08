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Министр: Израиль не намерен вновь оккупировать сектор Газа

Сергей Куприков
8 ноября 2023 г.

Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в секторе "в течение неопределенного периода времени", заявил министр по стратегическим вопросам Рон Дермер.

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Израильские солдаты в секторе Газа
Израильские солдаты в секторе ГазаФото: Israel Defense Forces/Xinhua/picture alliance

Израиль не намерен вновь оккупировать сектор Газа. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу MSNBC во вторник, 7 ноября, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер. Однако после того как террористическая исламистская группировка ХАМАС будет отстранена от власти, а ее инфраструктура разрушена, Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в секторе "в течение неопределенного периода времени", указал Дернер.

Он заявил также, что если "палестинские силы" будут управлять Газой "на благо ее жителей и не желая уничтожить Израиль", то это можно будет обсудить. Вместе с тем израильский министр подчеркнул, что вопрос, как конкретно это можно сделать, остается открытым. Однако речь не будет идти об оккупации анклава Израилем.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Ведант Пател выступил против оккупации сектора Газа Израилем.  "В целом мы не поддерживаем повторную оккупацию сектора Газа, как и Израиль", - сказал Пател. Вашингтон считает, что "сектор Газа есть и останется палестинской землей".

Израиль полностью вывел свои войска из сектора, находившегося под его контролем с конца 60-х годов, в 2005 году. Через год к власти здесь пришли радикальные исламисты из ХАМАС, победившие на выборах.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года ХАМАС, признанный в Евросоюзе и США террористической организацией, совершил масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 10 тысяч человек, в том числе многие тысячи детей и женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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