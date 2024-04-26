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Министр агрополитики Украины Сольский помещен под стражу

Александра Иванова
26 апреля 2024 г.

Николая Сольского обвиняют в незаконном приобретении государственной земли на сумму в 7,35 млн долларов и попытке приобретения земли на 4,8 млн долларов. Он вину отрицает.

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Министр агрополитики Украины Николай Сольский (фото из архива)
Николай СольскийФото: Pacific Press/picture alliance

Суд в Украине постановил взять под стражу до 24 июня министра аграрной политики и продовольствия страны Николая Сольского, обвиняемого в незаконном приобретении государственных земель. Одновременно суд назначил залог в размере 75,7 млн гривен (1,9 млн долларов). Сольскому грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает агентство Reuters в пятницу, 26 апреля. Свою вину министр отрицает.

Указывается, что речь идет о возможном преступлении, совершенном с 2017 по 2021 годы, то есть еще до назначения Николая Сольского на должность министра агрополитики в марте 2022 года. По данным Национального антикоррупционного бюро, Сольский незаконно приобрел государственную землю на сумму 291 млн гривен (7,35 млн долларов) и пытался приобрести землю на сумму 190 млн гривен (4,8 млн долларов).

В рамках преступной схемы земля была незаконно изъята у двух государственных компаний и передана ветеранам войны с условием, что те сдадут ее в аренду некоторым частным фирмам, считают прокуроры. Николай Сольский и его адвокат заявили на слушаниях 25 апреля, что он не получал выгоды от подобной схемы.

Заявление Сольского об отставке

Накануне спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в Facebook, что Сольский подал в отставку. Заявка, фотокопию которой опубликовал Стефанчук на своей странице в соцсети, будет рассмотрена на одном из ближайших пленарных заседаний, говорится в посте.

До того как отставку одобрит украинский парламент, Сольский формально останется в  должности министра.

Коррупционные скандалы в кабинете Зеленского

По данным Reuters, Николай Сольский стал первым министром  в кабинете президента Украины Владимира Зеленского, ставший подозреваемым в деле о коррупции.

Летом 2023 года коррупционный скандал разгорелся вокруг тогдашнего министра обороны Украины Алексея Резникова. В частности, украинские СМИ писали, что Минобороны страны в конце 2022 года заключило с турецкой компанией контракт на поставку зимней одежды для военнослужащих, но на пути в Украину стоимость партии выросла втрое. Сам Резников заявил тогда, что распространение подобной информации "вводит общество в заблуждение".

Еще раньше, в январе 2023 года, ряд высокопоставленных военных чиновников в Украине были сняты с должностей после журналистского расследования о закупке продовольствия для военнослужащих по ценам в 2-3 раза выше, чем в супермаркетах. Резников тогда признал "провал" в деятельности антикоррупционных органов.

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