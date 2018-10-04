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Министерство иностранных дел Нидерландов

Внешнеполитическое ведомство Королевства Нидерланды.

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Контекст

На месте крушения MH17

Россия отказалась от консультаций по делу о гибели MH17

Россия отказалась от консультаций по делу о гибели MH17

МИД РФ объяснил решение об отказе от консультаций тем, Нидерланды подали в ЕСПЧ жалобу против РФ из-за гибели MH17.
Политика15 октября 2020 г.
Стеф Блок, министр иностранных дел Нидерландов

Глава МИД Нидерландов "шокирован" отравлением Навального

Глава МИД Нидерландов "шокирован" отравлением Навального

В Европе говорят о едином европейском ответе на отравление Алексея Навального.
Политика3 сентября 2020 г.
Флаги стран Евросоюза

Евросоюз вводит новые санкции против Ирана

Евросоюз вводит новые санкции против Ирана

Иранские спецслужбы подозревают в организации нападений на выходцев из Ирана в ЕС.
Политика8 января 2019 г.
Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс

Экс-глава МИД Нидерландов намерен возглавить Еврокомиссию

Экс-глава МИД Нидерландов намерен возглавить Еврокомиссию

В числе актуальных тем Франс Тиммерманс назвал стремление президента Путина расколоть ЕС.
Политика6 ноября 2018 г.
Посол Нидерландов покидает МИД РФ 8 октября

Посол Нидерландов указала МИД РФ на недопустимость кибератак

Посол Нидерландов указала МИД РФ на недопустимость кибератак

Атаки на расположенные в Нидерландах международные организации недопустимы, заявила Регина Вероника Мария Джонс-Бос.
Политика8 октября 2018 г.
МИД РФ

МИД РФ обвинил Нидерланды в "информационном вбросе"

МИД РФ обвинил Нидерланды в "информационном вбросе"

Заявление о неудавшейся кибератаке на ОЗХО связано с открывающейся 9 октября сессией организации, считают в Москве.
Политика4 октября 2018 г.
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