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Министерство иностранных дел Нидерландов
Внешнеполитическое ведомство Королевства Нидерланды.
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Контекст
Россия отказалась от консультаций по делу о гибели MH17
Россия отказалась от консультаций по делу о гибели MH17
МИД РФ объяснил решение об отказе от консультаций тем, Нидерланды подали в ЕСПЧ жалобу против РФ из-за гибели MH17.
Политика
15.10.2020
15 октября 2020 г.
Глава МИД Нидерландов "шокирован" отравлением Навального
Глава МИД Нидерландов "шокирован" отравлением Навального
В Европе говорят о едином европейском ответе на отравление Алексея Навального.
Политика
03.09.2020
3 сентября 2020 г.
Евросоюз вводит новые санкции против Ирана
Евросоюз вводит новые санкции против Ирана
Иранские спецслужбы подозревают в организации нападений на выходцев из Ирана в ЕС.
Политика
08.01.2019
8 января 2019 г.
Экс-глава МИД Нидерландов намерен возглавить Еврокомиссию
Экс-глава МИД Нидерландов намерен возглавить Еврокомиссию
В числе актуальных тем Франс Тиммерманс назвал стремление президента Путина расколоть ЕС.
Политика
06.11.2018
6 ноября 2018 г.
Посол Нидерландов указала МИД РФ на недопустимость кибератак
Посол Нидерландов указала МИД РФ на недопустимость кибератак
Атаки на расположенные в Нидерландах международные организации недопустимы, заявила Регина Вероника Мария Джонс-Бос.
Политика
08.10.2018
8 октября 2018 г.
МИД РФ обвинил Нидерланды в "информационном вбросе"
МИД РФ обвинил Нидерланды в "информационном вбросе"
Заявление о неудавшейся кибератаке на ОЗХО связано с открывающейся 9 октября сессией организации, считают в Москве.
Политика
04.10.2018
4 октября 2018 г.
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Всего публикаций: 29
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