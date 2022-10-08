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Украинские спасатели на развалинах дома в Запорожье
Украинские спасатели на развалинах дома в ЗапорожьеФото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

Минимум 17 человек погибли после ночного удара по Запорожью

Александр Дельфинов
28 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 октября.

https://www.dw.com/ru/minimum-17-celovek-pogibli-posle-nocnogo-udara-po-zaporozu/a-63381190

На 228-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 9 октября (время московское).

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По меньшей мере 17 человек погибли в результате ночных ракетных атак на Запорожье, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев. По его словам, повреждены многоквартирные дома, разрушено 5 частных домов, 40 домов пострадали. Число, погибших, вероятно, может еще возрасти, продолжается разбор завалов.

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Германия объявила о новых поставках оружия для Украины - в частности системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) во время визита в Литву. В свете нарастающих угроз безопасности в Европе она также объявила, что в ФРГ будет создана новая бронепехотная бригада, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.

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Город Запорожье второй раз за сутки подвергся обстрелу российских войск. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Старух. "Около десятка новых приходов ракет. Последствия устанавливаются", - написал он в своем Telegram-канале.

ВВП Украины сократился на треть

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Министерство экономики Украины заявило о сокращении внутреннего валового продукта (ВВП) страны почти на треть за девять месяцев текущего года. В августе и сентябре падение ВВП составило около 35 процентов, говорится в сообщении ведомства.

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Российские военные готовятся к обороне города Кременная в Луганской области и его окрестностей на фоне наступления Вооруженных сил Украины, сообщает РИА "Новости". В населенный пункт прибывают грузовики с бетонными блоками и инженерной техникой, а также перебрасываются подкрепления. После освобождения Лимана Кременная может стать следующей целью наступления ВСУ.

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Увеличения нападений и операций влияния из-за рубежа Германии опасается генерал-лейтенант Карстен Бройер (Carsten Breuer), возглавляющий новое Территориальное командование бундесвера (TerrFüKdoBw). "Мы в первую очередь готовимся к гибридным угрозам - это состояние, когда уже не совсем мир, но еще и не совсем война", - заявил он в интервью изданию Bild am Sonntag.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью британскому изданию The Telegraph, что странам Европы все труднее выдерживать общую позицию по санкциям. По ее мнению, "усталость от войны" и усиливающиеся внутриполитические проблемы являются главной проблемой на пути сохранения единства.

Румынский министр выступает за переговоры с Россией

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Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку считает, что лишь с помощью переговоров Россия получит шанс для заключения мира в Украине. "Страны мира, НАТО, США должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и мире с Россией", - заявил он в эфире румынского телеканала PrimaTV. По мнению Дынку, Киев в одиночку не сумеет договориться с Москвой, поскольку "политический класс в Украине" в настоящее время не может взять на себя ответственность за "потерю территорий, в конечном итоге, несправедливую потерю территорий".

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Пожар после взрыва на Керченском мосту
Пожар после взрыва на Керченском мостуФото: AFP/Getty Images

В день, когда произошел взрыв на Крымском мосту, свое традиционное вечернее видеообращение Владимир Зеленский начал с краткой гидрометеосводки, отметив, что на территории Украины "был неплохой и в основном солнечный день". "К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее - солнечное", - добавил президент, не став прямо комментировать ситуацию со взрывом на мосту. "Это будущее без оккупантов. На всей нашей территории, в том числе и в Крыму", - подчеркнул он.

Украинский президент также вновь призвал военных РФ сдаваться в плен. "Мы гарантируем всем российским военным, добровольно сложившим оружие и сдавшимся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда соблюдает все международные нормы, все конвенции", - пообещал Зеленский.

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Спутниковые снимки Крымского моста, сделанные с разницей в один день 7 и 8 октября, опубликовала в своем микроблоге Twitter компания Planet. На втором снимке заметен длинный шлейф дыма и видны повреждения после взрыва. 

Хроника событий 8 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 октября 00.00 - 13.59 >>>

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