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Mini

Start der Bohrarbeiten am Vorkommen in Dalane, für die Firma Norge Mining Wo: Norwegen, Region Dalane Wer und was: Datum: Mai 2020. Copyright: Norge Mining

Норвегия закрепляет за собой статус источника фосфатов для ЕС 05.05.2021

Компания-разработчик месторождения критических важных для Евросоюза минералов отчиталась о размерах и возможностях добычи на юго-западе Норвегии фосфатов, титана и ванадия.
ARCHIV 17.02.2005 Copyright: imago/Buzzi Vizepräsident Adriano Galliani (li., Italien) neben Andriy Shevchenko (Ukraine / beide AC Milan) und Teameigner Roman Abramovich (Chelsea FC London / Russland) anlässlich der Verleihung des Zvezda Awards; Abramowitsch, Abramowich, Abramowitch, Abramovitsch, Vdig, quer, close, Funktionär, Funktionäre, Vereinsführung, Präsidium, Vorstand, Vize, Eigner, Besitzer, Inhaber, Owner, Finanzier, Investor, Milliardär, Geschäftsmann, privat, Kleidung, Outfit Zvezda Award 2005, Andrii, Andrei, Andrej, Andrey, Shevtchenko, Schewtschenko Mailand Fußball Herren Mannschaft Gruppenbild Privatbild Personen

Украинский футболист Шевченко и золото Абрамовича 26.01.2019

Тренер сборной Украины по футболу связан с бизнесом российских олигархов. Как показало расследование DW, Андрей Шевченко причастен к развитию компании Романа Абрамовича, которая добывает золото в России.
Mini to build new models in the UK.File photo dated 13/09/2006 of the BMW plant in Cowley, Oxford, where two new models of the Mini are to be built. Picture date: Thursday September 3, 2009. A coupe concept and a second concept car will be produced at the firm's factory in Cowley. Both models will be unveiled at the Frankfurt motor show on September 15. See PA story INDUSTRY Mini. Photo credit should read: Anthony Devlin/PA Wire URN:7767019 |

BMW предупредил Лондон о запасных вариантах из-за "Брекзита" 23.06.2018

Вслед за Airbus концерн BMW, производящий на британских заводах марки Mini и Rolls Royce, предупреждает о негативных последствиях выхода Великобритании из Евросоюза.
20.05.2016 +++++++++ ARCHIV - Zwei elektrisch angetriebene BMW i3 stehen am 20.05.2016 an Ladesäulen vor dem BMW Werk Leipzig (Sachsen). Das mit einer Carbon-Karosserie versehene Fahrzeug wird mit einem 125 Kilowatt (170 PS) starken Elektromotor und wahlweise auch mit einem Range Extender angeboten.(Zu dpa Studie: Deutscher Bedarf an Hightech-Metallen steigt bald wieder vom 04.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/J. Woitas

Handelsblatt: BMW будет выпускать больше электромобилей 12.09.2016

В 2018 году модификации с электродвигателями появятся у модели BMW 3-й серии, кроссовера X4 и хэтчбека Mini. Пока электромотором оснащен только BMW i3.
Beschreibung: BMW 7er Quelle: BMW Frei zur Verwendung für Pressezwecke.

100 лет BMW 07.03.2016

От производителя авиационных моторов до одного из флагманов мирового автомобилестроения: DW представляет ключевые вехи столетней истории знаменитого немецкого автоконцерна.
Производитель из США Mars Inc. отзывает шоколадные батончики из 55 стран.

Видео: Шоколадный скандал мирового масштаба 24.02.2016

Американский производитель Mars Inc. отзывает значительную часть своей продукции из 55 стран мира. Речь идет, в том числе, о шоколадных батончиках Mars, Snickers, Milky Way Minis.

Шоколадный скандал мирового масштаба (24.02.2015) 24.02.2016

Американский производитель Mars Inc. отзывает значительную часть своей продукции из 55 стран мира. Речь идет, в том числе, о шоколадных батончиках Mars, Snickers, Milky Way Minis.
Ein Modellfahrzeug eines Google Maps Cars steht am 13.01.2016 in Hamburg in der Modellanlage des Miniatur Wunderland. Ab sofort können Google-Maps-Nutzer die in Hamburg ansässige weltweit größte Modelleisenbahnanlage auch in Google Street View erkunden. Foto: Axel Heimken/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/A. Heimken

Миниатюрный мир в режиме Google Street View 18.01.2016

Совершить спонтанный тур по Швейцарии, спуститься в Большой каньон или заглянуть на минутку в Лас-Вегас? Музей Miniaturland и Google приглашают в виртуальное путешествие.
ARCHIV - The logo of BMW is pictured on a rim during the Paris Motor Show (Mondial de l'Automobile) in Paris, France, 4 October 2014. Photo: Daniel Karmann/dpa (zu dpa Gewinnmaschine Autobau: Deutschlands Hersteller legen 2014 kräftig zu vom 31.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

BMW обновил рекорд продаж в 2015 году 11.01.2016

В 2015 году концерн BMW поставил очередной рекорд по продажам автомобилей премиум-класса. Автопроизводитель из Мюнхена оставил позади вечных конкурентов - Mercedes-Benz и Audi.
Ein alter Wetterschacht der Marler Zeche Auguste-Victoria, aufgenommen im Juni 2003.

Западная Европа прощается с добычей угля 18.12.2015

В Германии и Англии закрываются последние каменноугольные шахты. Бывшее в употреблении немецкое оборудование распродается, в частности, в Китай, Россию и на Украину.
Teilnehmer der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2015 sitzen am 08.06.2015 im Moscone Center West in San Francisco vor einem überdimensionalen Logo des iPhone-Herstellers. Auf der Konferenz hat Apple einen neuen Musik-Service angekündigt, der Diensten wie Spotify und Deezer Konkurrenz macht. Foto: Christoph Dernbach/dpa

Apple обязали выплатить 234 млн долларов Висконсинскому университету 17.10.2015

Корпорация выплатит компенсацию Висконсинскому университету за использование технологии повышения мощности микропроцессоров в iPhone 5S, iPad Air и iPad Mini.

Кроссовер Mazda CX-3 захватывает новую территорию 16.06.2015

На немецком рынке стартуют продажи нового мини-кроссовера Mazda CX-3. Он может стать конкурентом популярным компактным SUV, таким как Mini Cooper Countryman и Kia Soul. Поспособствовать этому должна технология Skyactiv.
A woman looks at the information of the 2015 BMW 650i XDrive Convertible on display at the LA Auto Show's press and trade day in Los Angeles November 20, 2014. The LA Auto Show opens to the public on November 21 will run until November 30. AFP PHOTO/Frederic J. BROWN (Photo credit should read FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

Продажи немецких автомобилей на рынке США резко выросли 02.04.2015

Практические все ведущие немецкие производители, кроме VW, продемонстрировали рост продаж на автомобильном рынке США. Американские автоконцерны особыми достижениями похвастать не могут.
Das neue Elektroauto des Daimler-Konzerns, der smart electric drive, fährt am Donnerstag (14.06.2012) vor dem Brandenburger Tor in Berlin entlang. Der Elektrosmart kostet mit rund 23.000 Euro etwa 10.000 Euro mehr als die vergleichbare Benzin-Variante. Foto: Sebastian Kahnert dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Европейский авторынок растет устойчиво и весьма быстро 17.03.2015

Свежая статистика показала всплеск спроса на новые автомобили в бывших проблемных странах еврозоны, продолжающуюся экспансию немецких компаний и повышенный интерес к дорогим и к миниатюрным машинам.
HANDOUT - Ein neuer Mini Cooper S (Firmenhandout 11/2013). Am 18.11.2013 ist der Produktionsstart des neuen Mini im Werk Oxford. Der Mini ist seit 54 Jahren auf den Straßen und seit wird 2001 unter der Regie von BMW produziert. Foto: Daniel Kraus/BMW (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung zum Produktionsstart und der vollständigen Nennung der Quelle)

Mini Cooper S - обновленная икона стиля (16.12.2013) 16.12.2013

Mini Cooper S следующего, 2014 модельного года – полностью переработанный автомобиль. Инженеры культовой марки сделали Mini вместительней, безопасней и функциональней. Машина стала выглядеть взрослее.
Eine Nachbildung der Elbphilharmonie ist am 12.11.2013 im Miniatur Wunderland in Hamburg zu sehen. Das 82 Zentimeter hohe und 96 Zentimeter lange Konzerthaus im Maßstab 1:130 wird am 13.11.2013 eröffnet. Foto: Maja Hitij/dpa

В Гамбурге построили Эльбскую филармонию. Пока в миниатюре 13.11.2013

Модель в масштабе 1:130 обошлась "всего" в 200 тысяч евро, строители задержались со сдачей проекта всего на полгода. Ничто по сравнению с оригиналом!
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