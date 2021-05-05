Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Компания-разработчик месторождения критических важных для Евросоюза минералов отчиталась о размерах и возможностях добычи на юго-западе Норвегии фосфатов, титана и ванадия.
Тренер сборной Украины по футболу связан с бизнесом российских олигархов. Как показало расследование DW, Андрей Шевченко причастен к развитию компании Романа Абрамовича, которая добывает золото в России.
Вслед за Airbus концерн BMW, производящий на британских заводах марки Mini и Rolls Royce, предупреждает о негативных последствиях выхода Великобритании из Евросоюза.
В 2018 году модификации с электродвигателями появятся у модели BMW 3-й серии, кроссовера X4 и хэтчбека Mini. Пока электромотором оснащен только BMW i3.
От производителя авиационных моторов до одного из флагманов мирового автомобилестроения: DW представляет ключевые вехи столетней истории знаменитого немецкого автоконцерна.
Американский производитель Mars Inc. отзывает значительную часть своей продукции из 55 стран мира. Речь идет, в том числе, о шоколадных батончиках Mars, Snickers, Milky Way Minis.
Совершить спонтанный тур по Швейцарии, спуститься в Большой каньон или заглянуть на минутку в Лас-Вегас? Музей Miniaturland и Google приглашают в виртуальное путешествие.
В 2015 году концерн BMW поставил очередной рекорд по продажам автомобилей премиум-класса. Автопроизводитель из Мюнхена оставил позади вечных конкурентов - Mercedes-Benz и Audi.
В Германии и Англии закрываются последние каменноугольные шахты. Бывшее в употреблении немецкое оборудование распродается, в частности, в Китай, Россию и на Украину.
Корпорация выплатит компенсацию Висконсинскому университету за использование технологии повышения мощности микропроцессоров в iPhone 5S, iPad Air и iPad Mini.
На немецком рынке стартуют продажи нового мини-кроссовера Mazda CX-3. Он может стать конкурентом популярным компактным SUV, таким как Mini Cooper Countryman и Kia Soul. Поспособствовать этому должна технология Skyactiv.
Практические все ведущие немецкие производители, кроме VW, продемонстрировали рост продаж на автомобильном рынке США. Американские автоконцерны особыми достижениями похвастать не могут.
Свежая статистика показала всплеск спроса на новые автомобили в бывших проблемных странах еврозоны, продолжающуюся экспансию немецких компаний и повышенный интерес к дорогим и к миниатюрным машинам.
Mini Cooper S следующего, 2014 модельного года – полностью переработанный автомобиль. Инженеры культовой марки сделали Mini вместительней, безопасней и функциональней. Машина стала выглядеть взрослее.
Модель в масштабе 1:130 обошлась "всего" в 200 тысяч евро, строители задержались со сдачей проекта всего на полгода. Ничто по сравнению с оригиналом!
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact