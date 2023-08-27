Минфин РФ прогнозирует годовую инфляцию на уровне 6%

Министерство финансов России ожидает, что инфляция в стране к концу года составит 6 процентов, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN в субботу, 26 августа.

"Инфляция у нас хоть и подросла, но мы ожидаем, что она будет сохраняться на уровне около 6 процентов. В последующие годы наш таргет 4 процента и мы с ЦБ будем принимать все необходимые меры (для достижения цели. - Ред.)", - сказал Силуанов.

Силуанов: Экономика в 2023 году отыграет падение

По словам министра, российская экономика в нынешнем году должна "отыграть падение" в темпах роста ВВП после 2022 года. "Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1 процента, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики на 2,5 процента, может быть даже и выше. Так что можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период", - заявил Силуанов, имея в виду реакцию российской экономики на вторжение в Украину.

По прогнозу Центробанка, в 2023 году годовая инфляция составит от 5 до 6,5 процента и достигнет 4 процентов в следующем году. Министерство экономики и развития в апреле прогнозировало инфляцию по итогам года на уровне 5,3 процента. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале августа предсказывал, что темпы роста ВВП России в 2023 году превысят 2 процента. По прогнозу Центробанка, рост ВВП в этом году будет в пределах 1,5-2,5 процента.

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