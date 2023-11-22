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Минфин РФ прогнозирует дефицит бюджета в 1 процент ВВП

Александра Иванова
22 ноября 2023 г.

"Темпы роста экономики РФ позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета", - заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

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Минфин РФ
Фото: Sergei Fadeichev/ITAR-TASS/IMAGO

Официальный прогноз по дефициту федерального бюджета РФ на 2023 год составляет в настоящее время примерно 1% ВВП. Такое заявление сделал в среду, 22 ноября, министр финансов России Антон Силуанов, выступая перед журналистами в Совете Федерации.

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В конце сентября, однако, Силуанов заявил, что дефицит может быть и менее 2%, а в начале октября президент страны Владимир Путин назвал еще более оптимистичную оценку - в районе 1% ВВП, напоминает агентство "Интерфакс".

"Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают очень неплохо. Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета", - цитирует оно выступление Силуанова от 22 ноября. Еще в июле глава Минфина допускал, что дефицит федерального бюджета в России в 2023 году может оказаться выше прогнозируемого, достигнув 2,5% ВВП.

По данным портала "Электронный бюджет", на 20 ноября доходы бюджета РФ составляли 23,04 трлн рублей, расходы - 25,68 трлн, дефицит - 2,64 трлн руб.

С января по октябрь текущего года дефицит федерального бюджета в РФ составил 0,7% ВВП. 

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