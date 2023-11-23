Минфин ФРГ заморозил спецфонд на развитие бундесвера

После вынесенного Федеральным конституционным судом запрета на использование средств фонда для восстановления страны после пандемии COVID-19 на другие цели в бюджетре ФРГ образовалась дыра в 60 млрд евро.

Выплата дополнительных средств, выделенных министерству обороны ФРГ в рамках специального фонда на модернизацию и перевооружение бундесвера, была остановлена Минфином. Министерство пошло на этот шаг после решения Федерального конституционного суда, запретившего расходовать на другие цели средства из специального фонда, созданного в 2021 году для ликвидации последствий пандемии коронавируса, сообщает в четверг, 23 ноября, газета Augsburger Allgemeine .

Указывается, что заморожен был бюджет всего министерства обороны. "Во избежание дальнейшей финансовой нагрузки на будущие финансовые годы все ассигнованные средства из федерального бюджета на 2023 год, находящиеся в Вашем распоряжении и все еще имеющиеся в наличии, а также средства из специального фонда бундесвера на 2023 год, настоящим блокируются до дальнейшего уведомления", - цитируют журналисты оказавшееся в их распоряжении письмо, полученное германским оборонным ведомством.

Решение Конституционного суда ФРГ о невостребованных кредитах

Основанием для подобного распоряжения стало решение Федерального конституционного суда ФРГ от 15 ноября. В нем говорилось, что федеральное правительство не имело права направлять на другие цели невостребованные кредиты в размере 60 млрд евро из специального фонда, созданного в 2021 году для ликвидации последствий пандемии коронавируса.

В результате возникла необходимость пересмотреть весь федеральный бюджет ФРГ. Хотя поначалу - сразу после решения конституционного суда - Минфин ФРГ заморозил только расходы из климатического и трансформационного фонда, в который изначально и были заложены 60 млрд евро (точнее, опция на кредиты на такую сумму) из дополнительного, "антиковидного" бюджета 2021 года.

Запрет министерствам на новые финансовые обязательства

Утром 21 ноября стало известно, что практически всем немецким министерствам и ведомствам запрещено брать на себя новые финансовые обязательства. Например, заключать договоры на реализацию каких бы то ни было будущих проектов. Обслуживать допускается только текущие, заранее утвержденные расходы. Дополнительные средства спецфонда, выделенные Минобороны для переоснащения вооруженных сил страны, до сих пор затронуты не были.

Учитывая сложившуюся ситуацию, правящая в Германии коалиция социал-демократов, "зеленых" и либералов отложила второе заседание бюджетной комиссии бундестага ФРГ на тему утверждения проекта федерального бюджета на 2024 год, запланированное на 23 ноября.

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