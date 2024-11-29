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Минцифры РФ: Новые правила брони от армии коснутся и IT-фирм

Екатерина Венкина
29 ноября 2024 г.

После 21 марта 2025 года получить бронь можно будет по новым условиям, это коснется и IT-компаний, подтвердили в Минцифры России.

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Офис "Яндекса" в Москве
Офис "Яндекса" в Москве (фото из архива)Фото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

Новые правила получения брони для отсрочки от прохождения срочной службы вступят в силу с 21 марта 2025 года - они коснутся и IT-компаний. Минцифры России подтвердило это в Telegram в пятницу, 29 ноября. "После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям", - заявили в министерстве, добавив, что детали станут известны в течение декабря.

Изменения коснутся тех правил, по которым организации "признаются обеспечивающими устойчивую работу экономики" и получают право на бронь для сотрудников, добавили там.

СМИ: Центробанк России, Росатом и Роскосмос внесут в список

Как ранее писала "Школа призывника", перечень организаций с правом на бронь меняется. Так, из него исключают "органы и организации, выполняющие комплекс мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения в военное время", а также "организации, осуществляющие работу по подготовке граждан по военно-учетным специальностям".

В список добавляют Центробанк России, Росатом и Роскосмос, а также поставщиков для гособоронзаказа.

Правила могли изменить еще в июне

По версии издания, правительство России в режиме секретности изменило правила еще в июне, однако поправки не опубликованы в открытом доступе.

В сентябре 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил РФ должна быть увеличена на 180 000 человек - до 2 млн 389 тысяч 130 человек. Среди них 1,5 млн - военнослужащие.

С начала войны России против Украины Путин увеличивал штатную численность Вооруженных сил в августе 2022-го и в декабре 2023 года. В первый раз число военнослужащих было поднято на 137 000 человек, а во второй - на 170 000.

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