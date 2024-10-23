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Миллионы американцев уже проголосовали на выбрах президента

Сергей Ромашенко
23 октября 2024 г.

Более 17 млн граждан США уже отправили избирательные бюллетени по почте или проголосовали досрочно. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

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Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала Харрис
Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала ХаррисФото: Alex Brandon/AP/picture alliance und Mat Otero/AP/dpa/picture alliance

Миллионы американцев уже приняли участие в президентских выборах в США - на настоящий момент более 17 млн избирателей отправили бюллетени по почте или проголосовали в открытых заранее избирательных пунктах, сообщили американские СМИ вечером во вторник, 22 октября.

Четыре года назад, когда президентские выборы проходили на фоне пандемии, досрочно проголосовали более 100 млн человек. Аналитики отмечают, что популярность раннего голосования в нынешнем году свидетельствует об изменении привычек избирателей.

Демократы активнее участвуют в досрочном голосовании

В 2020 году возможностью проголосовать заранее воспользовались в два раза больше демократов, чем республиканцев, что, по мнению экспертов, могло способствовать победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В нынешнем году демократы также более активны, но число республиканцев, голосующих заранее, резко выросло, о чем свидетельствуют данные о голосовании в нескольких ключевых для исхода выборов штатах.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Высший государственный пост в стране оспаривают кандидат Республиканской партии - бывший президент Дональд Трамп и кандидат Демократической партии - действующий вице-президент США Камала Харрис

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