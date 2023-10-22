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На севере ФРГ ликвидируют последствия сильнейшего наводнения

Олег Соколенко
22 октября 2023 г.

На балтийском побережье Германии ликвидируют последствия наводнения, вызванного штормом. Тысячи людей покинули свои дома, известно об одной погибшей. В МВД ФРГ оценивают ущерб в сотни миллионов евро.

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Наводнение в гавани Фленсбурга
Наводнение в гавани ФленсбургаФото: Willi Schewski/IMAGO

На балтийском побережье Германии, от Фленсбурга на севере до острова Рюген на востоке, в субботу, 21 октября, началась ликвидация последствий сильнейшего наводнения, вызванного штормом. Нанесенный непогодой ущерб еще предстоит оценить; предварительно в кризисном штабе МВД ФРГ говорят о сумме порядка нескольких сотен миллионов евро, передает агентство dpa.

Самый сильный удар стихии пришелся на восток федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Здесь, по словам очевидцев, ураганный ветер выворачивал с корнями деревья, а уровень воды в некоторых местах превышал норму более чем на 2 метра. В частности, затопленным оказался центр города Фленсбург, в ряде его районов коммунальные службы в целях безопасности отключили электричество. Около 2000 человек в Шлезвиг-Гольштейне были вынуждены покинуть свои дома. Известно, что на острове Фемарн во время шторма погибла женщина.

Побережье федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания пострадало меньше. Однако в муниципалитете Вик-на-Дарсе на острове Рюген в двух местах была повреждена стена, защищающая общину от наводнений. Утром 21 октября представительница округа Передняя Померания-Рюген заявила, что уровень воды в лагунах вокруг острова медленно снижается.

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