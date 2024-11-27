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Миллиардеры из РФ лишились "золотых паспортов" Кипра

Жан Рофе
27 ноября 2024 г.

Газета Politis обнародовала список из более 70 человек, лишенных кипрского гражданства. Среди них - Дерипаска, Кузьмичев, Гуцериев и Железняк.

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Российский олигарх Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (фото из архива)Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

Власти Кипра лишили гражданства 77 иностранцев, которые получили паспорта в рамках инвестиционной программы республики. Их поименный список обнародовала кипрская газета Politis, на публикацию в среду, 27 ноября, обратило внимание издание "Агентство".

В частности, кипрского гражданства лишились основатель "Русала" Олег Дерипаска, акционер "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, основатель группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, а также бывший владелец "Пробизнесбанка" Александр Железняк. В списке оказались сразу семеро российских бизнесменов, вошедших в рейтинг миллиардеров Forbes за 2024 год, отмечает "Агентство".

Помимо предпринимателей из РФ, в перечень попали и несколько украинских. Например, миллиардер Игорь Коломойский, находящийся в киевском СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании денег, а также владелец UkrLandFarming Олег Бахматюк.

Паспорта аннулируют по трем причинам

По данным Politis, список иностранцев был подготовлен около месяца назад. "Золотых паспортов" лишатся не только сами инвесторы, но и члены их семьи. Лишение гражданства Кипра может быть обосновано тремя причинами: ложная или вводящая в заблуждение информация при подаче заявления, криминальное прошлое заявителя и несоблюдение условий натурализации.

При этом лишенные паспортов иностранцы могут обжаловать решение кипрских властей, указывает издание.

Кипр в 2020 году приостановил программу выдачи "золотых паспортов" на фоне многочисленных злоупотреблений. Решению предшествовало расследование журналистов Al Jazeera, которые выяснили, что гражданство могли получить даже осужденные иностранцы и люди в розыске.

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