Микрочипы для ФРГ: два провала и одна удача Олафа Шольца

Intel и Wolfspeed остановили свои проекты, а TSMC продолжает строить завод. В Германии спорят о смысле субсидий и об индустриальной политике на деньги налогоплательщиков.

В Германии второй раз за полтора месяца сорвался крупный и широко разрекламированный индустриальный проект. Это тяжелый удар для двух структурно слабых регионов, это болезненное поражение для правительства, но одновременно и существенное облегчение для государственного и региональных бюджетов. Так что далеко не все в ФРГ сожалеют о том, что две американские компании отложили строительство предприятий по выпуску чипов для электромобилей, тем более что сооружение третьего завода с азиатским инвестором все-таки продолжается.

Два американских инвестора отложили строительство

Однако для Олафа Шольца (Olaf Scholz) пришедшее 23 октября сообщение о том, что американская корпорация Wolfspeed на неопределенный срок замораживает инвестиционный проект в западногерманской земле Саар, стало, несомненно, плохой новостью.

Канцлер ФРГ неоднократно повторял, что "чипы - это нефть 21-го века", и связывал особые надежды с развитием в стране микроэлектроники. Ведь продукция этой высокотехнологичной отрасли востребована сегодня в самых разных сферах, в том числе в автомобильной промышленности, которая является одним из столпов немецкой индустриальной мощи. Однако пока столь ценное "сырье" приходится в основном импортировать из Азии или США, поскольку в Европе слишком мало производственных мощностей для выпуска микрочипов. Правительство Олафа Шольца хотело это изменить.

Глава Intel Пэт Гельсинджер и канцлер ФРГ Олаф Шольц (на заднем плане) при подписании окончательного инвестиционного решения в июне 2023 года Фото: Chris Emil Janssen/IMAGO

Ключевым элементом плана был гигантский проект американской корпорации Intel по сооружению близ Магдебурга в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт производственного комплекса из двух предприятий суммарной стоимостью 30 млрд евро, из которых федеральные и земельные власти взяли на себя 10 млрд евро в виде субсидий. О проекте было объявлено в марте 2022 года, и уже тогда целый ряд экономистов критиковал готовность властей тратить на привлечение инвесторов столь значительные средства налогоплательщиков. Однако 16 сентября 2024 руководство Intel объявило, что из-за своих экономических проблем корпорация откладывает начало строительства предположительно на два года.

И вот теперь другая американская корпорация, Wolfspeed, тоже заморозила проект в Германии. Она обнародовала его в феврале 2023 года в присутствии Олафа Шольца в местечке Энсдорф в земле Саар. План предусматривал строительство здесь за 2,75 млрд евро крупнейшего в мире завода по выпуску особо эффективных полупроводников на основе карбида кремния. Этому инвестору власти ФРГ гарантировали примерно полмиллиарда субсидий.

Причем корпорация Wolfspeed, в отличие от Intel, объявляя теперь о замораживании проекта, даже не назвала возможные сроки его возобновления, указав лишь на то, что вернется к нему по мере роста спроса на электромобили.

Изменить структуру в двух регионах (пока) не удалось

Итак, нынешней осенью Германия лишилась двух крупных строек и тем самым перспективы уже в 2027 году получить два мощных производственных комплекса по выпуску микрочипов, но одновременно сэкономила 10,5 млрд евро бюджетных средств. Что в данном случае весомее: потеря или выигрыш?

Региональные и местные власти, естественно, очень сожалеют о замораживании проектов, с которыми они связывали большие надежды на глубокие структурные изменения. Так, в земле Саар не понаслышке знают, что такое деиндустриализация. Этот регион вместе с французской Лотарингией и герцогством Люксембург со второй половины 19 века в течение целого столетия образовывал своего рода индустриальный треугольник угля и стали. Однако с 1960-х годов и местная черная металлургия, и особенно угольная промышленность начали терять конкурентоспособность и сокращать свои мощности. Так что проект корпорации Wolfspeed был для этого региона шансом на реиндустриализацию, иными словами - на новую индустриализацию, но уже на качественно ином витке технологического развития.

Примерно так должен был выглядеть будущий завод Wolfspeed в федеральной земле Саар Фото: Wolfspeed Inc.

Весьма символично, что завод микроэлектроники с его сверхчистыми производственными помещениями и высокотехнологичными рабочими местами решили соорудить в некогда шахтерском Энсдорфе на территории отработавшей свой век угольной электростанции, которую летом этого года снесли, расчищая место для американского инвестора. Так что стройплощадка готова, а стройки (пока) не будет.

Экономисты рады сэкономленным миллиардам

В то же время немецкие экономисты в большинстве своем воспользовались решением Wolfspeed, чтобы, как и после заявления Intel, вновь подвергнуть критике индустриальную политику Олафа Шольца и его вице-канцлера, министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck). По мнению ученых, ставку следует делать не на привлечение отдельных инвесторов с помощью многомиллиардных субсидий, а на улучшение в целом инвестиционного климата в стране.

Так должен был выглядеть производственный комплекс Intel в Магдебурге Фото: Intel Corporation

"Восторги по поводу субсидирования производителей полупроводников не знали границ во время острого дефицита чипов непосредственно после пандемии", - напомнил, к примеру, профессор Фридрих Хайнеман (Friedrich Heinemann) из Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме. Два года спустя и восторги, и сам дефицит ушли в прошлое, так что даже беспрецедентные субсидии инвесторов больше не привлекают: "Налогоплательщики должны быть благодарны, что сооружение инвестиционных руин еще не началось". По мнению ученого, сэкономленные деньги можно было бы пустить, к примеру, на финансирование налоговой реформы, "от которой выиграли бы все предприятия".

Экономическая газета Handelsblatt, в свою очередь, напомнила, что и Intel, и Wolfspeed переживают сейчас серьезные финансовые и технологические проблемы, о чем свидетельствует, в частности, падение их биржевых курсов в этом году, соответственно, наполовину и даже на две трети.

Большие надежды на завод TSMC в Дрездене

"Так что теперь преодоление отставания Германии в сфере микрочипов зависит главным образом от одного концерна: TSMC. Обеспечив приход этой тайваньской компании в Дрезден, правительство все сделало правильно. Крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников не только лидирует с технологической точки зрения. К тому же эта компания из Азии, в отличие от концернов из США, держит слово", - говорится в комментарии Handelsblatt.

Официальный старт строительству первого европейского завода TSMC в столице восточногерманской федеральной земли Саксония был дан в конце августа 2024 года. В этом проекте участвуют немецкие компании Bosch и Infineon, а также нидерландская NXP. Все они уже имеют собственные чиповые заводы в Дрездене, а Infineon строит сейчас еще один. Ведь здесь имеется крупнейший в Европе кластер фирм из области микроэлектроники, получивший по аналогии с калифорнийской Кремниевой долиной название "Кремниевая Саксония" - Silicon Saxony.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава тайваньской корпорации TSCM Си-Си Вэй и канцлер ФРГ Олаф Шольц (все трое в центре) участвуют 20 августа 2024 в церемонии начала строительства чипового завода ESMC в Дрездене Фото: Jasmin Beisiegel/dpa/picture alliance

Правда, тайваньский инвестор и его партнеры тоже получат от немецкого государства значительную финансовую помощь: федеральные, земельные и городские власти взяли на себе половину стоимости проекта - 5 млрд из 10 млрд евро. Многие ученые и эти субсидии считают неоправданными, однако Handelsblatt придерживается другого мнения. Газета напоминает, что тайваньская компания известна тем, что в случае обеспечения ей благоприятных условий для ведения бизнеса, предпочитает сооружать новые заводы рядом с уже имеющимися.

"Так что вся немецкая промышленность заинтересована в том, чтобы TSMC продолжила экспансию в саксонской столице. Ни один другой концерн в мире даже близко не в состоянии производить столько различных видов полупроводников на столь высоком уровне", - напоминает газета и подчеркивает: "Чем больше чиповых заводов будет рядом друг с другом, тем меньше субсидий потребуется. Так что все говорит в пользу того, чтобы сейчас всеми силами поддерживать TSMC".

Если все пойдет по плану, то совместное тайвано-германо-нидерландское предприятие начнет снабжать микрочипами немецкий и европейский автопром уже в 2027 году, то есть в тот самый год, когда должны были войти в строй немецкие заводы Intel и Wolfspeed.