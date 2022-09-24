Подоляк жестко раскритиковал Тегеран за беспилотники для РФ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 сентября.

На 213-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 24 сентября (время московское).

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На акции протеста против мобилизации в Томске произошли задержания, сообщает Telegram-канал правозащитного движения "Весна" . Мирная акция протеста в Новосибирске проходит также на фоне присутствия большого числа полицейских.

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Михаил Подоляк жестко раскритиковал власти Ирана

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Тегеран, несмотря на свою репутацию и санкции, решил поддержать войну России против Украины. "Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России - крайне отсталой в техническом плане стране - современные беспилотники. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации", - написал Подоляк в Twitter .

Хроника событий 23 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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