  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Обломки иранского беспилотника в Украине
Обломки иранского беспилотника в УкраинеФото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

Подоляк жестко раскритиковал Тегеран за беспилотники для РФ

Александра Иванова
50 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 сентября.

https://www.dw.com/ru/mihail-podolak-zestko-raskritikoval-tegeran-za-bespilotniki-dla-rossii/a-63226219

На 213-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 24 сентября (время московское).

++14.25++

На акции протеста против мобилизации в Томске произошли задержания, сообщает Telegram-канал правозащитного движения "Весна". Мирная акция протеста в Новосибирске проходит также на фоне присутствия большого числа полицейских.

++14.05++

Михаил Подоляк жестко раскритиковал власти Ирана

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Тегеран, несмотря на свою репутацию и санкции, решил поддержать войну России против Украины. "Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России - крайне отсталой в техническом плане стране - современные беспилотники. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации", - написал Подоляк в Twitter.

Хроника событий 23 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Российский режиссер Кулябин ставит Чехова в Берлине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Твит советника офиса президента Украины Михаила Подоляка

twitter.com

Сообщение правозащитного движения "Весна" об акциях против мобилизации в Томске и Новосибирске

Сообщение правозащитного движения "Весна" об акциях против мобилизации в Томске и Новосибирске
t.me
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Задержание во время акции протеста в Москве против мобилизации россиян для войны против Украины, 21 сентября 2022 года

Правозащитники готовят по всей РФ акции против мобилизации

Конфликты
1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Украинские военнопленные после освобождения

Подоляк: Украина работает над формулой обмена "всех на всех"

Подоляк: Украина работает над формулой обмена "всех на всех"

Политика
19 ч. назад
Berlin | Timofej Kuljabin, Regisseur aus Russland

Тимофей Кулябин: Задача искусства - не молчать

Тимофей Кулябин: Задача искусства - не молчать

Культура
20 ч. назад
Джорджа Мелони во время избирательной кампании, 11 сентября 2022 года

"Братья Италии" на пороге власти. Путину рано радоваться?

"Братья Италии" на пороге власти. Путину рано радоваться?

Политика
9 ч. назад
Алишер Усманов

Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову

Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову

Экономика и бизнес
9 ч. назад
Джорджа Мелони

"Италия превыше всего": кто такая Джорджа Мелони

"Италия превыше всего": кто такая Джорджа Мелони

Политика
10 ч. назад
Автобусы с мобилизованными в Дагестане

Повестки вручают ночью. Глава фонда о мобилизации в Бурятии

Повестки вручают ночью. Глава фонда о мобилизации в Бурятии

Конфликты
23 ч. назад
На главную страницу