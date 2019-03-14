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Министерство иностранных дел Республики Узбекистан.
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Контекст
Афганских беженцев в Узбекистане нет. А на самом деле?
Афганских беженцев в Узбекистане нет. А на самом деле?
Власти Узбекистана отрицают, что в стране есть афганские беженцы. DW побывала в Термезе и Ташкенте и встретилась с ними.
Политика
05.11.2021
5 ноября 2021 г.
Ташкент исключил вмешательство извне в вопросе госязыка
Ташкент исключил вмешательство извне в вопросе госязыка
Комментарий МИД Узбекистана стал ответом на "заявления некоторых официальных лиц зарубежных государств".
Общество
19.05.2020
19 мая 2020 г.
Зачем Ташкенту переговоры с афганскими талибами
Зачем Ташкенту переговоры с афганскими талибами
Первым среди глав МИД стран Центральной Азии с новым главой дипломатии талибов встретился Абдулазиз Камилов.
Политика
14.03.2019
14 марта 2019 г.
Всего публикаций: 4
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