  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси

МИД Узбекистана

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Водитель грузовика, который привез в Узбекистан из Афганистана картофель на продажу, город Термез

Афганских беженцев в Узбекистане нет. А на самом деле?

Афганских беженцев в Узбекистане нет. А на самом деле?

Власти Узбекистана отрицают, что в стране есть афганские беженцы. DW побывала в Термезе и Ташкенте и встретилась с ними.
Политика5 ноября 2021 г.
Медресе Шердор в Самарканде

Ташкент исключил вмешательство извне в вопросе госязыка

Ташкент исключил вмешательство извне в вопросе госязыка

Комментарий МИД Узбекистана стал ответом на "заявления некоторых официальных лиц зарубежных государств".
Общество19 мая 2020 г.
Талибы на переговорах в Катаре

Зачем Ташкенту переговоры с афганскими талибами

Зачем Ташкенту переговоры с афганскими талибами

Первым среди глав МИД стран Центральной Азии с новым главой дипломатии талибов встретился Абдулазиз Камилов.
Политика14 марта 2019 г.
Всего публикаций: 4