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МИД УкраиныФото: picture-alliance/dpa
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МИД Украины опроверг вербовку наемников в ФРГ

Виталий Кропман
5 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 декабря.

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На 289-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 9 декабря (время московское).

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Консульство Украины в Дюссельдорфе не имеет никакого отношения к распространяемым от его имени письмам, в которых жителям Германии предлагают за денежное вознаграждение присоединиться к "Немецкому легиону", воюющему против России. "Указанные письма являются подделкой. Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло", - написал в соцсети Facebook официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. Украинские консулы уже обратились в полицию ФРГ с просьбой начать расследование.

Хроника событий 9 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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