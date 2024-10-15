Киев опроверг информацию о поставках БПЛА повстанцам в Мали

МИД Украины решительно опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы имеющих место поставках дронов повстанцам в Мали. Повстанцы-туареги в этой стране воюют с правящей хунтой и союзными ей наемниками ЧВК "Вагнер".

МИД Украины в понедельник, 14 октября, выступил с решительным опровержением появившейся в СМИ информации о том, что Киев якобы причастен к поставкам боевых дронов повстанцам в Мали. "Отвергаем также все обвинения в адрес Украины в якобы причастности нашего государства к попаданию в регион Сахеля вооружения и военной техники, поставляемой Украине ее союзниками для противодействия продолжающейся вооруженной агрессии РФ", - говорится в заявлении.

В Киеве заявили, что с первых месяцев полномасштабного вторжения российских войск именно Украина первой инициировала введение системы мониторинга и контроля над вооружением, поставляемым ей странами Запада. "За это время западные партнеры не выявили ни одного случая нецелевого использования вооружения и техники", - подчеркнуло украинское внешнеполитическое ведомство.

"Мы также категорически отрицаем все обвинения, которые периодически звучат из уст высокопоставленных чиновников Мали и Нигера, в якобы причастности Украины к "сотрудничеству с террористами", "поставке террористам вооружения и предоставлении им информации", "поддержке Украиной террористической коалиции" и т.д", - говорится далее. Украинский МИД призвал "прекратить распространение ложной информации, которая повторяет лживые нарративы пропаганды" России.

О якобы имеющих место поставках малийским повстанцам украинских дронов написала 13 октября французская газета Le Monde.

Повстанцы в Мали воюют с силами правительства и ЧВК "Вагнер"

Повстанцы-туареги воюют на севере Мали с войсками правящей в стране хунты и союзными ей боевиками российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которая присутствует в этой африканской стране с 2021 года. Летом туареги заявляли об уничтожении ими в боях десятков "вагнеровцев".

5 августа правительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в поддержке "террористических группировок". Через два дня то же самое сделала правящая хунта соседнего Нигера. Кроме того, МИД Сенегала вызвал посла Украины за якобы имеющую место поддержку повстанцев в Мали.