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Здание МИД Украины в Киеве (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa
КонфликтыУкраина

МИД Украины о передаче Крыма России: Не торгуем территориями

Жан Рофе
27 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 апреля.

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На 408-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 7 апреля (время московское).

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Один человек погиб и шестеро ранены в результате удара ВСУ по аннексированному Донецку, сообщил назначенный Россией "глава" города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. По его словам, украинские войска днем обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня. Под обстрел попали район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.

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Украинские военные сбили российский Су-25 возле Марьинки в Донецкой области, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Видео падения штурмовика опубликовано на странице командования Десантно-штурмовых войск Украины в Facebook.

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В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Ржавец Шебекинского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате обстрела в селе нарушено электроснабжение, пострадавших нет.

МИД Украины о передаче Крыма России: Не торгуем территориями

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Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии, но вынуждена напомнить, что "не торгует своими территориями", заявил представитель МИД Олег Николенко. "Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", - написал Николенко в Facebook.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил отдать Крым России, чтобы закончить войну. По его словам, он намерен лично обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином предложение об "отказе" Украины от Крыма. "Президент России Владимир Путин не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но то, что он захватил в дополнение, он должен пересмотреть", - заявил да Силва на встрече с журналистами в Бразилии.

Хроника событий 7 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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Страница представителя МИД Украины Олега Николенко в Facebook

Сообщение на странице представителя МИД Украины Олега Николенко в Facebook
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