Киев: Решение Мали о разрыве дипотношений - недальновидно

В Бамако приняли решение о разрыве дипотношений с Украиной, "не проведя тщательное изучение обстоятельств инцидента на севере Мали", заявили в Киеве.

Решение представляющего правящую хунту в Мали полковника Абдулая Майги о немедленном разрыве дипотношений с Украиной является "недальновидным и поспешным". Об этом заявило министерство иностранных дел Украины в понедельник, 5 августа.

Киев при поддержке мирового сообщества пытается восстановить уважение к международному праву, призванному защитить все страны мира, в частности африканские, от посягательств на их суверенитет, говорится в заявлении.

Украинские власти отвергают утверждения Бамако о якобы "поддержке Украиной международного терроризма".

Киев играет важную роль в обеспечении региональной безопасности, указали в украинском внешнеполитическом ведомстве. Украинский контингент "голубых касок" внес значительный вклад в реализацию целого ряда операций по поддержанию мира под эгидой ООН, в частности с 2019 по 2022 годы - в составе миссий организации в Мали, добавили там.

Украина готова принять ответные политико-дипломатические меры

В Бамако приняли решение о разрыве дипотношений с Украиной, "не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины" к произошедшему, заявил МИД.

При этом было проигнорировано, что подконтрольные Кремлю военные структуры, в частности наемники частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", используют террористические методы и непосредственно причастны к многочисленным военным преступлениям, убийствам гражданского населения и жестокому обращению с военнопленными как в Украине, так и в странах Африки, уверены в Киеве.

Украина оставила за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования.

Столкновения на севере Мали

Ранее в Бамако обвинили Украину в пособничестве повстанцам в Мали, разгромившим колонну проправительственных войск и наемников из ЧВК "Вагнер".

Столкновения произошли на севере Мали в конце июля. Военнослужащие правительственной армии Мали (FAM) и "вагнеровцы" из 13 штурмового отряда ЧВК с 22 по 27 июля вели бои в окрестностях населенного пункта Тинзауатен с боевиками из "Координационного движения Азавад" и запрещенной в РФ группировки "Аль-Каида в Сахеле". По итогам нескольких дней боев FAM и наемникам пришлось отступить.

Повстанцы позднее сообщили, что в боях погибли как минимум 84 боевика ЧВК "Вагнер" и 47 солдат правительственной армии. Обсуждая поражение "вагнеровцев" в Мали в эфире телемарафона на украинском телевидении, представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что "повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию".

Кроме того, демарш Мали вызвала позиция посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова, который поддержал действия противников правящей хунты.

Киев и Бамако установили дипотношения в 1992 году. Но контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран носили эпизодический характер, указали ранее в МИД Украины.