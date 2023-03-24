МИД Украины ответил миссии ООН по докладу о военнопленных

На 395-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 25 марта (время московское).

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Кремль отказался от планов дальнейшего наступления в Украине этой весной после того, как российские войска не смогли добиться больших успехов на поле боя, и решил сосредоточиться на сдерживании украинского контрнаступления, ожидаемого в ближайшее время. Об этом пишет Bloomberg. Как отмечает агентство со ссылкой на собственные источники, в 2023 году власти РФ намерены привлечь на контрактную службу в Вооруженные силы до 400 000 человек. Масштабная вербовочная кампания позволит российским властям избежать еще одной принудительной мобилизации резервистов в свете будущей предвыборной кампании Владимира Путина, которая должна начаться к концу года, указывают собеседники Bloomberg. Объявленная минувшей осенью мобилизация подорвала доверие населения к властям и спровоцировала отток из страны до миллиона россиян, добавляет агентство.

МИД Украины - миссии ООН: Нельзя возлагать ответственность на жертву агрессии

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Министерство иностранных дел Украины прокомментировало доклад мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), которая обвинила Россию и Украину в убийствах военнопленных. "Мы благодарны мониторинговой миссии за ее работу, в частности, документирование нарушений международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права, совершенных РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины. В то же время считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту", - указали в Киеве. Украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет "избегать любых шагов, которые могут трактоваться как уравнение жертвы и агрессора", добавили в МИД.

По словам главы ММПЧУ Матильды Богнер, обе стороны во время войны казнили пленных без суда и следствия прямо на поле боя. ООН располагает доказательствами 25 таких казней со стороны украинских военных и 15 со стороны российских. Организации известно, что украинские власти начали расследования пяти случаев внесудебных казней со стороны ВСУ, охватывающих 22 жертвы, но у ООН нет данных о каких-либо судебных производствах, добавила Богнер. Бывшие военнопленные с обеих сторон также сообщили о пытках и жестоком обращении в плену.

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Международный уголовный суд в Гааге Фото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

Если государства, ратифицировавшие Римский статут, будут пренебрегать ордером Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина, это поставит под угрозу само существование МУС. Об этом, как передает "РБК-Украина" , заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас начнется большое закулисное дипломатическое сражение за уважение к Римскому статуту. Здесь же вопрос уже даже не в Путине или Украине, а в том, что если будут откровенно пренебрегать ордером, то это развалит МУС", - сказал глава МИД. Поэтому, по словам министра, Международный уголовный суд заинтересован в том, чтобы его ордер был исполнен.

По мнению Кулебы, даже поддерживающие отношения с Москвой страны не смогут полностью игнорировать решение суда. Глава украинского внешнеполитического ведомства привел в качестве примера Южно-Африканскую Республику, где в августе пройдет саммит страны группы БРИКС, на который приглашен российский президент. "Ясно, что ЮАР не откажется от визита Путина, потому что это их союзник. Но, проигнорировать, я не думаю, что ЮАР сможет откровенно и дерзко его проигнорировать... Лучше бороться с попытками не выполнить ордер, чем бороться за то, чтобы такой ордер был выдан", - заключил он.

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