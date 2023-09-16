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МИД Таджикистана вызвал посла Кыргызстана по поводу границы

Даниил Сотников
16 сентября 2023 г.

Накануне в госкомитете нацбезопасности Кыргызстана заявили о возможности предъявления территориальных претензий Таджикистану на основании "обнаруженных новых юридических и исторических документов".

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КПП на таджикско-кыргызской границе
КПП на таджикско-кыргызской границеФото: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP/Getty Images

Посол Кыргызстан в Таджикистане Эрлан Абдылдаев был вызван в МИД в Душанбе из-за высказывания со стороны Кыргызстана о границе двух стран. Об этом сообщает МИД Таджикистане в субботу, 16 сентября.

"В ходе беседы до сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны появившимися 15 сентября 2023 года в информационном пространстве высказываниями высокого государственного должностного лица Кыргызстана по вопросам таджикско-кыргызской границы", - говорится в сообщении МИД. 

Подобные комментарии способны нанести серьезный урон ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-киргизской границы, а также взаимному доверию, добавили в таджикском ведомстве. При этом в сообщении не приводятся подробности о каком высказывании какого чиновника идет речь.

В Кыргызстане грозили предъявлением территориальных претензий

Вероятно, поводом для вызова посла стало заявление главы госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбека Ташиева, который заявил о возможности предъявления территориальных претензий Таджикистану на основании "обнаруженных новых юридических и исторических документов".

"Таджикистан продолжает предъявлять нам территориальные претензии. Несколько дней назад мы нашли новые документы, согласно которым, многие участки Кыргызстана перешли Таджикистану. Мы можем подтвердить это юридическими и историческими документами. Если Таджикистан не откажется от территориальных претензий, то мы можем предъявить свои территориальные претензии на основании этих документов", - сказал Ташиев, добавив, что у Бишкека "есть силы и возможности вернуть земли, которые перешли соседям десятки и сотни лет назад".

Спор двух стран по поводу границы

Последний конфликт на границе двух стран произошел в середине сентября 2022 года. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Кыргызстан и Таджикистан обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

Граница двух стран имеет протяженность примерно в тысячу километров, и государства продолжают переговоры по окончательной ее демаркации. Проектным образом согласованы 626 км границы, напоминает агентство "Интерфакс".

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