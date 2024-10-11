МИД РФ выразил протест Японии из-за совместных учений с США

МИД России заявил о "неприемлемости" американо-японских военных учений близ границ РФ и предупредил посольство Японии о "неизбежных контрмерах".

Министерство иностранных дел России в пятницу, 11 октября, выразило "решительный протест" Японии в связи с планами Токио провести масштабные военные учения с участием США в конце октября. МИД подчеркнул, что американо-японские учения пройдут, в частности, в районах острова Хоккайдо, "находящихся в непосредственной близости от границ России".

Российское ведомство заявило о "категорической неприемлемости" подобных совместных учений. Посольству Японии в Москве вынесено предупреждение о "неизбежных адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите" суверенитета РФ, говорится в сообщении.

Военные учения Японии совместно с США начнутся 23 октября и продлятся 10 дней. Ожидается, что в них примут участие 45 тысяч человек из двух стран.

РФ с Китаем проводят учения у границ Японии

В последние годы российские военные все чаще действуют в непосредственной близости от территории Японии, участвуя в совместных учениях с Китаем. Так, в середине сентября состоялся очередной этап российско-китайских учений "Север - Взаимодействие 2024" при участии военных кораблей в Охотском и Японском морях.

Российские военные чаще других нарушали японские границы

По данным японского правительства, со времен СССР российские военные самолеты были наиболее частыми нарушителями воздушного пространства Японии: из 48 нарушений воздушного пространства 44 были совершены Советским Союзом или Россией.

В частности, 23 сентября российский патрульный самолет Ил-38 трижды за день вторгся в воздушное пространство Японии. В ответ японские истребители F-15 и F-35 выпустили по нему предупредительные ракеты.