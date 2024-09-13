Из армии РФ уволены 45 индийцев, воевавших против Украины

45 индийцев, которых обманом заставили воевать в Украине, расторгли контракты с Минобороны РФ. По данным МИДа Индии, на фронте остаются еще 50 граждан этой страны.

Из российской армии уволены 45 индийских граждан, которых незаконно заставили подписать контракты с министерством обороны России и отправили на войну в Украине, сообщил в пятницу, 13 сентября, телеканал NDTV со ссылкой на министерство иностранных дел Индии. Между тем в зоне боевых действий остаются еще 50 индийских граждан, говорится в сообщении. В индийском МИДе подчеркнули, что прилагают усилия для их возвращения домой.

В начале июля NDTV со ссылкой на источники сообщал, что граждане Индии, подписавшие контракты с Минобороны РФ и участвующие в боевых действиях против Украины, будут уволены, а Россия поможет им вернуться на родину. По данным канала, премьер-министр страны Нарендра Моди, находившийся тогда в Москве с двухдневным официальным визитом, поднял этот вопрос в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и тот принял соответствующее решение.

Россия обманом отправила воевать в Украину более 90 индийцев

Более 90 граждан Индии обманом отправили воевать в Украину на стороне России, из них не менее восьми человек погибли, и их тела пока не удается вернуть на родину, сообщал в конце августа телеканал "Дождь" со ссылкой на депутата индийского парламента Викрамджита Сингха Сахнейба.

По словам депутата, большинство граждан Индии, попадающих на войну с Украиной, приглашают в Россию под предлогом предоставления работы, а затем без переводчиков вынуждают подписать контракты с министерством обороны РФ. При этом часто люди понимают, что они попали на фронт, лишь по прибытии на место.

В мае Центральное бюро расследований Индии заявило об аресте четырех человек, подозреваемых в участии в крупной сети по торговле людьми, члены которой вербовали молодых мужчин для работы в России, где их по приезде вынуждали подписывать контракты с Минобороны РФ.

На войну против Украины вербуют не только граждан Индии

В мае 2024 года правительство Шри-Ланки открыло расследование в связи с вербовкой граждан страны на войну в Украине. По информации властей островного государства, не менее 16 человек числились на тот момент погибшими, 37 человек - ранеными. Еще более десяти человек, вероятно, находились в плену.

Министр иностранных дел страны Тарака Баласурия сообщал, что ланкийцев обманом вынудили поехать в Россию, пообещав хорошие зарплаты и привилегии, включая российское гражданство. По его словам, ланкийский МИД получил от граждан 455 жалоб на эту тему. После визита в Москву в конце июня Баласурия заявил, что Москва согласилась прекратить вербовку ланкийцев на войну против Украины.

В свою очередь, согласно данным властей Непала, к началу 2024 года в составе российской армии в Украине воевали не менее 200 наемников-непальцев. По данным главы МИД Непала Нараяна Пракаша Сауда, местонахождение 100 человек в настоящий момент неизвестно. Катманду тоже требовал от Москвы прекратить вербовку непальцев, а завербованных вернуть домой.