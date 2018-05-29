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МИД Грузии
Внешнеполитическое ведомство Грузии.
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Контекст
Вагенер: Закон об "иноагентах" - шаг Грузии в сторону от ЕС
Вагенер: Закон об "иноагентах" - шаг Грузии в сторону от ЕС
Уполномоченный правительства ФРГ Робин Вагенер - о грузинском законопроекте "об иноагентах" и последствиях его принятия.
Правовые основы государства
24.04.2024
24 апреля 2024 г.
Столтенберг: НАТО должна усилить присутствие в Черном море
Столтенберг: НАТО должна усилить присутствие в Черном море
Генсек Столтенберг обсудит наращивание сил альянса в черноморском регионе с главами МИД Украины и Грузии.
Политика
30.11.2020
30 ноября 2020 г.
Грузия из-за назначения Саакашвили отзывает посла из Украины
Грузия из-за назначения Саакашвили отзывает посла из Украины
МИД Грузии назвал отзыв своего посла из Киева принятой дипломатической практикой.
Политика
08.05.2020
8 мая 2020 г.
Грузия протестует против выборов в непризнанной Абхазии
Грузия протестует против выборов в непризнанной Абхазии
Выборы президента самопровозглашенной республики противоречат международному праву, заявил МИД Грузии.
Политика
23.03.2020
23 марта 2020 г.
Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке
Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке
По данным МИД Грузии, кибератака на правительственные сайты страны в октябре 2019 года была спланирована Генштабом ВС РФ
Политика
20.02.2020
20 февраля 2020 г.
Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией
Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией
МИД Грузии объявил о разрыве дипотношений после признания Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии.
Политика
29.05.2018
29 мая 2018 г.
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Всего публикаций: 78
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