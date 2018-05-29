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МИД Грузии

Внешнеполитическое ведомство Грузии.

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Контекст

Демонстрация в Тбилиси против принятия в Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", 16 апреля 2024 года

Вагенер: Закон об "иноагентах" - шаг Грузии в сторону от ЕС

Вагенер: Закон об "иноагентах" - шаг Грузии в сторону от ЕС

Уполномоченный правительства ФРГ Робин Вагенер - о грузинском законопроекте "об иноагентах" и последствиях его принятия.
Правовые основы государства24 апреля 2024 г.
Йенс Столтенберг

Столтенберг: НАТО должна усилить присутствие в Черном море

Столтенберг: НАТО должна усилить присутствие в Черном море

Генсек Столтенберг обсудит наращивание сил альянса в черноморском регионе с главами МИД Украины и Грузии.
Политика30 ноября 2020 г.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили

Грузия из-за назначения Саакашвили отзывает посла из Украины

Грузия из-за назначения Саакашвили отзывает посла из Украины

МИД Грузии назвал отзыв своего посла из Киева принятой дипломатической практикой.
Политика8 мая 2020 г.
Голосование в Сухуми, 8 сентября 2019 г.

Грузия протестует против выборов в непризнанной Абхазии

Грузия протестует против выборов в непризнанной Абхазии

Выборы президента самопровозглашенной республики противоречат международному праву, заявил МИД Грузии.
Политика23 марта 2020 г.
Символическое изображение российского хакера

Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке

Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке

По данным МИД Грузии, кибератака на правительственные сайты страны в октябре 2019 года была спланирована Генштабом ВС РФ
Политика20 февраля 2020 г.
Флаг Грузии (фото из архива)

Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

МИД Грузии объявил о разрыве дипотношений после признания Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии.
Политика29 мая 2018 г.
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