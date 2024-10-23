МИД ФРГ вызвал дипломата КНДР за поддержку войны в Украине

Если КНДР поддержит войну РФ против Украины своими войсками, это станет грубым нарушением международного права, заявили в МИД ФРГ. Поддержка Пхеньяном войны угрожает и безопасности Германии, подчеркнули в ведомстве.

Министерство иностранных дел Германии вызвало временного поверенного в делах Северной Кореи в Берлине на фоне сообщений о предполагаемой отправке солдат КНДР в Россию для их переброски в Украину. "Если Северная Корея поддержит российскую агрессивную войну в Украине своими войсками, это будет грубым нарушением международного права", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на платформе Х в среду, 23 октября.

В МИД ФРГ также подчеркнули, что поддержка Северной Кореей российской захватнической войны "напрямую угрожает безопасности Германии и европейскому мирному порядку".

Южная Корея: в Россию переброшены уже 3000 солдат КНДР

По информации представителей парламента Южной Кореи, КНДР отправила в Россию уже 3000 военных, которых, предположительно, задействуют в войне против Украины. Депутаты сообщили об этом журналистам после брифинга южнокорейской разведки. Согласно данным спецслужб, ожидается, что к декабрю в РФ будут переброшены около десяти тысяч солдат из КНДР. Москва и Пхеньян это отрицают.

WSJ: в договоре о сотрудничестве РФ с Северной Кореей был секретный пункт

По информации американской газеты The Wall Street Journal , которая ссылается на неназванного бывшего офицера российской разведки, Владимир Путин и Ким Чен Ын, заключив соглашение о военном сотрудничестве, добавили в документ секретную статью об отправке северокорейских солдат на фронт.

По утверждению источника WSJ, этот пункт позволяет КНДР отправить первую волну из примерно тысячи северокорейских солдат в Украину, чтобы они "на собственном опыте научились у России ведению войны". Он добавил, что за первой волной последует "еще больше" северокорейских военных.

"Пока большая часть северокорейских войск остается на безопасном расстоянии от линии фронта, но им показывают, как россияне организуют логистику и тактику на передовой, при этом они получают новую информацию о войне с использованием дронов", - сказал собеседник издания.

В НАТО предупредили, что отправка северокорейских солдат на фронт означала бы опасную эскалацию конфликта. "Мы видели сообщения о том, что КНДР отправила войска и готова послать северокорейских солдат в Украину для участия в боях на стороне России. Если это подтвердится, то это станет опасным событием, вызывающим крайне глубокую обеспокоенность", - заявил постпред США в ООН Кевин Вуд.