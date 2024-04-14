МИД ФРГ проведет кризисное заседание в связи с атакой Ирана

Кризисное заседание пройдет под председательством главы МИД Анналены Бербок. Совещание созывается в связи с масштабным нападением Ирана на Израиль.

После масштабной атаки Ирана по Израилю в Берлине в воскресенье, 14 апреля, министерство иностранных дел ФРГ созывает кризисный штаб. Заседание будет проходить под председательством главы МИД Анналены Бербок (Annalena Baerbock), сообщили в ведомстве.

Иран впервые за все время существования Исламской Республики напрямую атаковал Израиль, которого считает своим заклятым врагом . Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что по территории еврейского государства были выпущены десятки дронов и ракет. По данным Израиля, Иран выпустил около 300 дронов и ракет, 99 процентов из них были перехвачены Израилем и союзниками.

Германия осудила иранскую атаку

Операция Ирана под названием "Исполненное обещание", стала ответом на ликвидацию двух высокопоставленных иранских офицеров в Сирии. 1 апреля в результате предположительно израильского удара по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске погибли 16 человек, в том числе два иранских бригадных генерала. Мировое сообщество обеспокоено угрозой масштабной войны на Ближнем Востоке.

Страны Запада решительно осудили действия Ирана. "Этой безответственной и ничем не оправданной атакой Иран рискует спровоцировать региональную войну", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), заверив при этом, что Германия твердо стоит на стороне Израиля. Со своей стороны Анналена Бербок решительно осудила нападение Ирана, "которое может ввергнут весь регион в состояние хаоса".