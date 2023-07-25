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МИД ФРГ призвал власти Израиля к диалогу с оппозицией

Анатолий Арни
31 мин. назад

В Германии "с глубокой тревогой" наблюдают за усилением напряженности в Израиле за-за принятия судебной реформы.

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Разгон протестующих перед зданием Кнессета в Иерусалиме
Разгон протестующих перед зданием Кнессета в ИерусалимеФото: MENAHEM KAHANA/AFP

Федеральное правительство ФРГ выразило озабоченность по поводу напряженной ситуации в Израиле в связи с началом принятия спорной судебной реформы, продвигаемой правительством премьера страны Биньямина Нетаньяху. Немецкие власти призывают стороны в Израиле к диалогу, цитируют агентства dpa и AFP заявление германского МИД в понедельник, 24 июля.

"Ввиду тесных связей с Израилем и его народом" Германия с большой тревогой наблюдает за усилением напряженности в израильском обществе, отмечает министерство. "Мы очень сожалеем, что переговоры между правительством и оппозицией при посредничестве президента Ицхака Герцога на данный момент не увенчались успехом", - указывают в немецком ведомстве.

Поиск консенсуса за счет предоставления "достаточного времени и места" для широкой общественной дискуссии стал особенно важен после того, как Кнессет Израиля большинством в 64 из 120 голосов принял первый законопроект из пакета спорной судебной реформы, говорится в сообщении МИДа. За принятие законопроекта голосовала лишь возглавляемая Нетаньяху правящая коалиция - оппозиция, занимающая меньшинство в парламенте, бойкотировала процесс.

На фоне этого крупный бизнес в Израиле объявил о забастовке, а на улицах Тель-Авива, Иерусалима и других городов страны вечером 24 июля начались беспорядки. Сообщается, что в ходе них пострадали не менее 10 полицейских, 34 протестующих задержаны. Для разгона демонстраций полиция применила водометы.

США будут настаивать на поиске компромисса в Израиле

Вашингтон выразил сожаление тем, что Кнессет начал принимать реформу "с минимально возможным большинством", заявила пресс-секретарь главы Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, президент Джо Байден будет настаивать на поиске консенсуса среди израильских политиков в отношении пересмотра реформы.

Ранее президент США неоднократно призывал Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы и найти компромисс. В ответ Нетаньяху заявил, что "Израиль - суверенная страна, которая принимает свои решения по воле своего народа, а не на основе давления из-за рубежа, в том числе со стороны лучших друзей".

Попытки Нетаньяху провести реформу привели к кризису в стране

Многотысячные протесты против судебной реформы в Израиле продолжаются уже около полугода. Одним из пиков протестов стал конец марта, когда ситуация дошла до того, что Нетаньяху уволил министра обороны Израиля Йоава Галанта, который открыто заявлял, что продвигаемый правительством премьера спорный пакет законопроектов привел к расколу в стране и угрожает национальной безопасности Израиля. Однако спустя две недели, 10 апреля, премьер отменил собственное решение об отставке Галанта, сославшись на обострение террористической угрозы против Израиля.

Позднее Нетаньяху сообщил, что откладывает рассмотрение законопроекта, но летом вновь вернул его на рассмотрение.

Критики реформы считают, что изменения - а среди них значится возможность Кнессета отменять решения Верховного суда Израиля и назначать в нем судей - дадут слишком много власти правительству. Как отмечают некоторые эксперты, возможное будущее влияние законодателей на Верховный суд способно помочь Нетаньяху избежать судебного преследования. 73-летний политик - первый в истории Израиля действующий глава правительства, в отношении которого ведется судебный процесс по обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам премьер все обвинения категорически отвергает.

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